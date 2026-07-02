Educación entre la alternancia política y la disrupción tecnológica

En educación, lo decisivo no es únicamente lo que se diseña, se anuncia o se aprueba en una reforma curricular, sino aquello que logra sobrevivir cuando cambia el gobierno. Ese es el punto ciego más persistente del debate educativo: solemos discutir “aciertos” o “errores” de una administración como si las reformas existieran en un vacío, cuando en realidad su destino se define en el tiempo, especialmente bajo la presión de la alternancia política.

Por eso, el verdadero desafío no es solo evaluar reformas en el momento de su diseño o implementación inicial, sino construir mecanismos capaces de observar su trayectoria en el tiempo: qué se mantiene, qué se transforma y qué se pierde cuando cambia el poder político.

En ese sentido, el debate tradicional sobre la transformación curricular impulsada en el quinquenio 2020–2024 resulta insuficiente si se limita a una evaluación estática. Lo relevante no es únicamente su arquitectura normativa o su formulación técnica, sino su grado de persistencia efectiva en el sistema educativo una vez producida la alternancia de gobierno.

Se vuelve entonces imprescindible avanzar hacia evaluaciones externas que no se limiten a medir resultados puntuales, sino que analicen procesos de continuidad y ruptura entre administraciones. Esto implica observar, con rigor técnico, al menos tres dimensiones centrales: el grado de implementación efectiva de las reformas; el nivel real de apropiación por parte de los actores del sistema; y la distancia entre currículo prescrito, currículo implementado y currículo efectivamente evaluado.

A ello debe sumarse un análisis más estructural: los efectos acumulados de la alternancia política sobre la estabilidad del sistema educativo, las trayectorias de aprendizaje y la equidad. Sin esta mirada longitudinal, el juicio sobre las políticas educativas corre el riesgo de volverse fragmentario, declarativo o directamente ideologizado.

En definitiva, el problema ya no es solo qué se reforma en educación, sino si una sociedad es capaz de sostener aquello que ha decidido cambiar.

Con esta preocupación, trasladé recientemente esta inquietud al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED), mediante una carta enviada el 20 de junio. En ella propuse que el Instituto pudiera considerar la posibilidad de promover o liderar una evaluación independiente y longitudinal sobre la transformación curricular 2020–2024, centrada precisamente en su grado de continuidad, modificación o desactivación tras el cambio de administración.

Sin embargo, esta pregunta sobre la persistencia de las políticas educativas adquiere hoy una segunda dimensión que ya no puede ser ignorada. No se trata únicamente de la capacidad de los sistemas educativos para sostener reformas frente a la alternancia política, sino también de su capacidad para adaptarse a transformaciones que alteran la naturaleza misma del aprendizaje. Hoy no es posible pensar la educación sin considerar la irrupción de la inteligencia artificial como una variable estructural ya instalada.

El desafío educativo ya no consiste en decidir si la inteligencia artificial debe ingresar al sistema educativo. Esa discusión, en gran medida, ya ha quedado atrás.

Educar en tiempos de algoritmos no significa formar simples usuarios de tecnología. Significa formar ciudadanos capaces de pensar con ella, pero también más allá de ella. La inteligencia artificial no es neutra: puede fortalecer la autonomía intelectual o erosionarla; puede estimular la curiosidad o reemplazarla por la comodidad de respuestas inmediatas; puede ampliar el pensamiento o habituarlo a la delegación.

El problema no reside en la existencia de herramientas que colaboran con el pensamiento, sino en el tipo de vínculo que se establece con ellas: si funcionan como extensión que potencia el ejercicio cognitivo, o como sustitución progresiva de recorridos mentales que, al no ser transitados, tienden a no desarrollarse o a debilitarse.

En etapas tempranas del aprendizaje —particularmente en la educación primaria— la formación de habilidades básicas como la comprensión lectora, la escritura, el razonamiento lógico y la memoria de trabajo depende de la ejercitación sostenida de esos procesos. Es en esa fase donde se consolidan los “circuitos” cognitivos fundamentales que luego permiten niveles más complejos de abstracción y autonomía intelectual.

En este sentido, la cuestión no es la prohibición de la inteligencia artificial en el aula, sino su secuenciación. La evidencia disponible no permite sostener una exclusión absoluta, pero sí sugiere prudencia en su incorporación temprana, particularmente en la educación primaria, donde el riesgo no es el uso de la herramienta en sí, sino la sustitución de procesos mentales que aún están en formación.

En otras palabras: el desafío no es tecnológico, sino educativo. Y, como suele ocurrir en educación, lo decisivo no es lo que se introduce, sino lo que se deja de construir cuando se introduce demasiado pronto.

Entre la alternancia política y la disrupción tecnológica, la educación enfrenta una tensión decisiva: sostener en el tiempo lo que decide y, a la vez, cambiar cuando la realidad lo exige, sin perder continuidad ni sentido.