Operación maquillaje: con los Mamba y más patrullaje, el gobierno busca que la seguridad entre por los ojos

Tras el amenazante nombre de Mamba, y de otras presencias represivas y disuasorias, el gobierno de Yamandú Orsi parece estar cediendo, finalmente, al persistente reclamo de seguridad por parte de los uruguayos. O, por lo menos, ha reconocido la necesidad de una apariencia de seguridad basada en imágenes contundentes, sin importar si con ello altera a los izquierdistas que todavía sospechan cuando ven un uniforme.

En una edición de la Pincelada publicada el 27 de abril bajo el titulo Un Bukele a la uruguaya: el reto de dar sensación de seguridad sin sacar el garrote se hablaba de la fascinación que buena parte de los uruguayos sienten por la gestión del presidente salvadoreño y de la necesidad de que las autoridades uruguayas aprendan el arte de llenar el ojo sin llegar a los extremos del centroamericano.

Decía la crónica: “Entonces, ¿qué espera esa gente? No necesariamente el estado de excepción, el encarcelamiento masivo, la costumbre de disparar para luego preguntarle al supuesto culpable. Probablemente, lo que buscan, antes que nada, es la percepción de orden, porque la seguridad también es una puesta en escena. La gente no solo tiene que estar segura, tiene que sentirse segura. Y para sentirse seguro, a veces hace falta escenografía además de estrategia. Hay que vender una firmeza que, aunque no se ejecute con la brutalidad de Bukele, se le parezca un poco en el envase. Es necesario un poco de marketing político aplicado a la prevención del delito, porque si la gente cree que el gobierno está presente, la angustia y el miedo declinan”.

Ante esa urgencia de impacto visual, desde el Poder Ejecutivo no dudaron en causar revuelo político al meter la mano en los galpones del Ministerio de Defensa para desempolvar los 12 carros blindados Mamba MK-7 con la intención de sacarlos a patrullar los barrios más complicados. Estos vehículos, donados por los Estados Unidos para actuar en las Operaciones de Paz que se llevan a cabo en zonas de guerra, soportan explosivos y otras hostilidades que superan largamente el aguante de un patrullero.

Se prevé que los vehículos serán conducidos por un militar conocedor de las particularidades de la mole de metal, y en el irán montados funcionarios policiales.

Este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros, los titulares del Interior Carlos Negro, y de Defensa, Sandra Lazo, informaron que, mediante un acuerdo entre esas carteras, se podrán utilizar cinco modelos de blindados en manos del Ejército, incluidos los Mamba.

La decisión, adelantada por Negro en el Parlamento, descolocó a la oposición. “Se trata de un giro de 180 grados en la política de seguridad”, dijo el senador colorado Andrés Ojeda. “Todo lo que sea combatir a los malandros va a tener nuestro apoyo”, declaró su colega nacionalista Sebastián Da Silva. En tanto, el senador blanco Sergio Botana dijo a la diaria que la decisión del gobierno es “un mensaje de impotencia bastante complicado, es un reconocimiento feo, es un ‘no podemos’”. “(El ex presidente colorado Jorge) Pacheco no sacó a los militares a la calle (cuando los tupamaros estaban activos)”, chicaneó luego.

A la calle

Lo cierto es que la medida es adoptada en una circunstancia en la que, según anunció el propio Negro, es probable que las cifras de homicidio suban al final del semestre.

La utilización de pertrechos militares aunque más no sea para hacer de “Uber de la Policía” al decir del diputado frenteamplista Alejandro Zavala, supone otro cambio en la izquierda uruguaya. Un izquierda que, por ejemplo, cuando Jorge Larrañaga lanzó un plebiscito para, entre otras cosas, formar una Guardia Nacional con apoyo de integrantes del Ejército, sacó buena parte de su artillería para advertir sobre el peligro de una medida que los retrotraía a la época de la dictadura.

Ahora, ante la propuesta de su propio gobierno, los dirigentes de los grupos más militantes del FA reaccionaron con igual resquemor “Toda política que apunte a la militarización de la seguridad pública no contará con mi apoyo ni el de Casa Grande”, dijo la senadora Constanza Moreira.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo (Partido Comunista) sostuvo en canal 12 que "la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa". Y Orsi le respondió: “Yo leí que hay un tema de imagen, pero no es un tema de imagen, es un tema de acción. Hay que resolver". Más allá de lo que diga el presidente, este es un asunto donde las imágenes juegan un rol fundamental.

Se verá cómo funcionan estos llamativos Mambas. Pero, por lo pronto, no estamos hablando de las clásicos patrulleros policiales con un logo nuevo en la puerta o una sirena más estridente. Se trata de vehículos pensados para operar en zonas de guerra. ¿Tanto mutó la morfología de la delincuencia local como para necesitar que las fuerzas del orden se defiendan con un blindaje contra minas antipersonales y explosivos de fragmentación? Probablemente el despliegue de estos Mambas, bajo el mando de la Policía pero con el chasis provisto por el Ministerio de Defensa, no esté pensado solamente para ganar la guerra contra la delincuencia. Los Mamba forman parte de esa escenografía necesaria para que la sensación térmica de los uruguayos ante la inseguridad baje unos grados.

Para que, ante la presencia marcial de los todoterrenos militares, el vecino de la periferia sienta que el Estado, por fin, sacó los dientes y los muestra sin complejos.

“No son militares en las calles”, dijo la ministra de Defensa, Sandra Lazo. "No es una militarización", apuntó Negro. Estrictamente, no. Pero se le parece al golpe de vista.

Por otra parte, en una medida que también supone que la presencia represiva le entre a la gente por los ojos, el nuevo Jefe de Policía de Montevideo, Alfredo, Clavijo, anunció en El Observador que habrá un incremento del patrullaje y que en estas vacaciones de invierno se verán vehículos de la fuerza recorriendo las zonas con mayos presencia de niños.

Clavijo, quien sustituyó a Pablo Lotito, es considerado un hombre partidario de la “mano dura” según dijo la presidenta del sindicato policial, Patricia Noy, en el programa de setreaming de El Observador Todo un Tema.

En fin, se verá si los Mamba MK-7, u otros blindados, y el patrullaje intensivo en ciertas circunstancias logran calmar un poco el miedo de una sociedad que ante el embate de la delincuencia, está ansiosa de la presencia de todo lo que luzca uniforme, no importa si vienen de las comisarías o de los cuarteles.