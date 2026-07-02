Federico Valverde rompió el silencio tras la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 e hizo una profunda autocrítica: "Me hago cargo del fracaso"

El capitán de la selección uruguaya , Federico Valverde , realizó este jueves una profunda autocrítica sobre lo que ocurrió en el Mundial 2026 y en su cuenta de Instagram reflexionó sobre sus expectativas, explicó cómo se preparó para el torneo de FIFA y la forma en que se terminó despidiendo , al mismo tiempo que asumió un compromiso para el futuro .

" Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura . Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto ", escribió el futbolista de la selección.

Uruguay quedó eliminado en primera ronda del Mundial 2026 tras empatar con Arabia Saudita y con Cabo Verde y perder frente a España. Terminó tercero en su grupo pero no consiguió los puntos para ser uno de los ocho mejores que avanzaban desde esa posición a la ronda de los 32 mejores.

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Para Valverde fue el segundo mundial en el que se va en primera ronda.

El capitán se expresó este jueves, después de la conferencia de prensa que brindó el martes el entrenador Marcelo Bielsa.

Este fue el posteo del futbolista de Real Madrid:

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"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada.

Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó.

Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes.

Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida.

No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto".