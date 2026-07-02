El monto que quiere el Grupo Pachuca para que Nicolás Vallejo pueda llegar a Peñarol

Peñarol cerró ya dos incorporaciones para el segundo semestre del año y sigue trabajando para cerrarle el plantel a Diego Aguirre de cara a la reanudación de la Liga AUF Uruguaya.

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El fin de semana del 11 de julio, se disputará la quinta fecha del Torneo Intermedio en la que Peñarol se medirá con Racing.

Peñarol es líder del grupo A del Intermedio con 9 puntos, dos más que Cerro Largo y Central Español y tres más que Racing, el campeón del Torneo Apertura.

Los aurinegros ya abrocharon la llegada del zaguero Franco Romero , libre de Montevideo City Torque, y del extremo argentino Leonel Jaime , de River Plate, quien llega a préstamo , sin opción de compra y con la obligatoriedad de jugar una cantidad estipulada de minutos.

Leonel Jaime llegó este miércoles para sumarse a Peñarol y Franco Romero puso la firma tras una reñida votación

Además de Franco Escobar, a Peñarol se le va otro futbolista que tenía contrato y Diego Aguirre ya le busca reemplazo

En contrapartida, Peñarol perdió a Franco Escobar, quien se fue a Newell's Old Boys, Emanuel Gularte, quien emigró a Sporting Gijón, y tiene en la puerta de salida a Luis Angulo.

Rescindió contrato Matías González y se busca la salida a préstamo de Andrés Madruga, Lorenzo Couture, Ignacio Alegre, Tomás Olase y Franco González.

Facundo Batista es otro que se puede ir a pesar de que días atrás se cayó su pase a Lanús.

El martes se aprobó la compra de la ficha de Matías Arezo a quien se le firmó un contrato por tres años.

Jonathan Rodríguez sigue en la puerta de entrada, pero en la interna de Peñarol se maneja la información de que recién en setiembre puede volver a las canchas, tras pasar por una operación de rodilla.

Para nuevos refuerzos, el nombre que sigue sobre la mesa, más allá de que en la interna se intenta hablar lo menos posible sobre el mismo, es el argentino Nicolás Vallejo.

De gran 2025 en Liverpool, el extremo argentino se fue a León comprado por el Grupo Pachuca. Peñarol hizo todo lo posible por contratarlo para el primer semestre, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Vallejo jugó poco en León y Peñarol lo quiere.

El entrenador Diego Aguirre no quiso hablar al respecto el martes, en conferencia de prensa, pero dejó sobre la mesa una frase: "No descarto nada".

¿Qué quiere el Grupo Pachuca para liberar a Vallejo? Dinero.

En el semestre pasado, grupo comandado por Jesús Martínez ejecutó la opción de compra por Santiago Homenchenko y le pagó a Peñarol US$ 600 mil.

Ahora quiere ese mismo monto para negociar con los aurinegros la llegada de Vallejo que en 2025 formó una temible dupla con Abel Hernández.