La actualidad de Peñarol: dos refuerzos cerca, uno con pasado en Nacional, una rescisión firmada y un pase caído, mirá cómo se rearma el aurinegro para el segundo semestre

Con los focos apuntando al Mundial 2026 y la vacilante actuación de la selección uruguaya, Peñarol trabaja en silencio, sin la presión de las redes sociales ni bajo la lupa periodística rearmando el plantel para la segunda parte de la temporada.

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El aurinegro no tendrá actividad internacional tras terminar cuarto en su grupo de la Copa Libertadores y solo apunta a ganar el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y la Tabla Anual para luego pelear por la Liga AUF Uruguaya .

El club acordó la salida de Matías González por la vía de una rescisión contractual.

El defensor tenía contrato hasta el 31 de diciembre, pero las escasas oportunidades que le dio Diego Aguirre llevaron a ambas partes a terminar el vínculo por anticipado.

Peñarol y Diego Aguirre tienen su primer gran problema para el inicio del segundo semestre

Leandro García Morales con el sello ganador: conquistó la sexta Liga Uruguaya de Básquetbol de su carrera, la primera como entrenador, en Peñarol

González, zaguero o lateral de 23 años que el año pasado jugó a préstamo en Danubio, jugó 5 partidos por el Torneo Apertura con 121 minutos en cancha, y un partido completo por Copa Libertadores, contra Corinthians en San Pablo.

Se cayó el pase de Facundo Batista a Lanús

El delantero Facundo Batista, por ahora, seguirá en Peñarol luego de que se cayera en las últimas horas su llegada a Lanús por la que se había avanzado el pasado sábado.

De todas formas, la idea tanto del jugador como de la dirigencia es buscarle un nuevo destino.

Peñarol invirtió alrededor de US$ 400 mil en su ficha a comienzos de año y quieren, por lo menos, recuperar ese dinero.

El miércoles de la semana pasada, Peñarol avanzó por la contratación de Jonathan Rodríguez, pero el pase aún no está confirmado. Primero debe contar con la aprobación del consejo directivo, algo que la dirigencia aurinegra estableció en votación unánime dado que a fin de año habrá elecciones presidenciales en el club.

Franco Romero, ex Nacional, a una votación de llegar a Peñarol

Franco Romero Leonardo Carreño

El defensor de 31 años, Franco Romero, libre de Montevideo City Torque, está muy cerca de convertirse en la primera contratación de Peñarol para el segundo semestre del año.

"Está todo acordado, el jugador llega libre y por un salario bajo y además, lo pidió Diego Aguirre", contó un consejero a Referí.

Sin embargo, otro consejero expresó sus reparos: "Por lo que charlé con otros consejeros hay reparos en su llegada".

La situación deberá definirse en votación el martes de la semana próxima.

Romero se inició en Racing, jugó en Liverpool, emigró a Europa para defender a Volos de Grecia y Bellinzona de Suiza (el club de Pablo Bentancur, su representante), entre mediados de 2023 y el primer semestre de 2024 jugó en Nacional, luego se fue a Sporting Cristal, estuvo un semestre en Farense de Portugal y desde comienzos de este año jugó por City Torque.

El 17 de enero de 2024 le hizo un gol a Peñarol en un amistoso por la Serie Río de la Plata.

Peñarol perdió en esa zona a Emanuel Gularte que se fue a Sporting Gijón y tiene en la puerta de salida a Nahuel Herrera por el que ha tenido varios sondeos aunque por ahora ninguna oferta concreta.

Leonel Jaime, extremo de River Plate argentino

Leonel Jaime, de 19 años, extremo izquierdo argentino, está también cerca de llegar a Peñarol.

"Se logró avanzar pero luego se trancó algún detalle en la negociación, más económico que deportivo, pero soy optimista de que se pueda arreglar", confió un dirigente aurinegro a Referí.

Aguirre se mostró sorprendido por el nivel de varios jugadores argentinos traídos por equipos que son sociedades anónimas deportivas al fútbol uruguayo (Esteban Obregón en City Torque, Carlos Airala, Hernán Toledo y Álvaro López en Albion, Tomás Habib en Racing) y pidió a los dirigentes aurinegros apuntar a la vecina orilla.

El jugador debutó en Copa Argentina en 2025 pero juega actualmente en la reserva de River donde metió dos goles y dio cuatro asistencias en la Copa Proyección Apertura.

Más jugadores que se pueden ir de Peñarol

Leandro Umpiérrez Foto: Enzo Santos/Focouy

Además de Herrera, Peñarol valora ofertas por Leandro Umpiérrez por quien sí llegó una propuesta del mercado de Arabia Saudita.

Además, se analiza mandar a préstamo a Andrés Madruga, Franco González, Ignacio Alegre y Tomás Olase.