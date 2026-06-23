Leandro García Morales con el sello ganador: conquistó la sexta Liga Uruguaya de Básquetbol de su carrera, la primera como entrenador, en Peñarol

Leandro García Morales sumó una nueva estrella a su ganadora carrera y en su primera experiencia como entrenador a nivel local se consagró campeón. Fue con Peñarol que el lunes derrotó 107-92 a Aguada y liquidó 4-2 la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026.

Tras retirarse de las canchas una vez terminada la temporada 2023-2024 jugando para Biguá, el club que lo vio nacer, García Morales comenzó su carrera como entrenador en México.

Ahí fue asistente del puertorriqueño Nelson Colón en Astros de Jalisco quien tras una racha de 11 ganados y 5 perdidos fue despedido, completando la temporada García Morales. El equipo fue segundo en la fase regular y perdió en semifinales con Diablos Rojos.

En la temporada pasada, la 2024-2025, García Morales desembarcó en marzo de 2025 en Peñarol como asistente del argentino Guillermo Narvarte , quien sucedió en el cargo a Leonardo Zylbersztein.

Peñarol 107-92 Aguada: el aurinegro es el brillante campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026

La campaña de Peñarol para conquistar su primera Liga Uruguaya de Básquetbol: la aplanadora de Leandro García Morales que se hizo fuerte ante las adversidades

El aurinegro, liderado por Luciano Parodi en cancha, perdió en cuartos de final 3-2 contra Defensor Sporting luego de estar 2-0 arriba en la serie.

Al término de la temporada, el presidente Santiago Sánchez le ofreció el cargo como entrenador y sorprendentemente, después del debut con victoria clásica contra Nacional, le propuso un nuevo contrato por dos temporadas.

Sánchez contó que su "mejor decisión" como presidente del básquetbol de Peñarol fue apostar por García Morales.

El presidente Ignacio Ruglio dijo luego de que Peñarol ganara el título que mucha gente le había criticado la decisión de darle la presidencia a Sánchez porque era un "pendejo de mierda". Esa decisión, adoptada por una reñida votación en el consejo directivo, generó una fractura dentro de la alianza opositora de Ruglio.

Con 36 victorias y solo 8 derrotas (una en los escritorios ante Hebraica Macabi), tres de cuatro clásicos ganados, 13 partidos sin poder contar sus hinchas de local y quita de 5 puntos, Peñarol fue un brillante campeón de Liga.

García Morales inició así su ciclo como entrenador de la Liga Uruguaya con la grifa de campeón.

La misma que llevó a lo largo de toda su carrera como jugador.

El goleador que se desempeñaba como ayuda base, fue campeón de Liga Uruguaya con Biguá en las temporadas 2007-2008 y 2008-2009 mientras que en 2012-2013 guio a Aguada a una conquista por primera vez en 39 años, en dramáticas finales contra Defensor Sporting, la primera serie de la historia a siete partidos.

En esos tres torneos, el ayuda base fue elegido MVP de las finales.

En las temporadas 2015-2016 y 2016-2017, García Morales volvió a ser bicampeón, esta vez con Hebraica Macabi.

También fue campeón en Cocodrilos de Venezuela en 2008 y 2010 y Halcones de Xalapa de México en 2010. Con Biguá fue campeón del Sudamericano de Clubes en 2008.

"Muchos problemas de integración, muchos problemas de lesiones, pero fue una campaña inolvidable, devolvemos a Peñarol al título después de tantos años y recontra orgulloso de mis jugadores que en el día más importante del año hicieron un partidazo", dijo el DT a El Espectador Deportes minutos después de la consagración.

"Cuando terminé mi carrera como jugador dejé de pensar en términos de gano-pierdo, ya no juego más, pero sí me pone muy contento por los jugadores, por verlos entrenar, jugar y verlos transitar el mundo Peñarol que no es fácil porque hay mucha presión", agregó.

"Es una campaña para encuadrar, con un montón de logros más allá del campeonato, fue espectacular. Le agradezco de corazón a la dirigencia porque fue una decisión pesada decidir contratarme, me siento muy contento de poder devolverles algo a tanto esfuerzo", dijo el entrenador.

"Tengo un staff increíble, he crecido con ellos, le agradezco a Rodri (Marín) y Guzmán (Álvarez) porque hemos hecho además de mucho laburo una enorme amistad. Ojalá haya podido ayudar a los jugadores a ser un poco mejores que el año pasado", concluyó.

En sus redes sociales, García Morales compartió el afiche de Peñarol campeón y luego reposteó una foto con su pareja, la comunicadora Lucía Brocal quien le dedicó un mensaje en Instagram: "Felicitaciones mi amor".