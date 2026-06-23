La campaña de Peñarol para conquistar su primera Liga Uruguaya de Básquetbol: la aplanadora de Leandro García Morales que se hizo fuerte ante las adversidades

Peñarol se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol por primera vez en su historia luego de derrotar 107-92 a Aguada y liquidar la serie final por 4-2.

El equipo de Leandro García Morales , en su primera experiencia como entrenador en jefe a nivel local, arrancó la temporada con un triunfo clásico contra Nacional de visitante, cortando una importante racha adversa en clásicos y contra el rival que venía de consagrarse campeón de Liga por primera vez de su historia.

Con un trabajo metódico, forjando sentido de grupo , exigiendo mejores condiciones de entrenamiento a la dirigencia presidida por Santiago Sánchez, García Morales fue construyendo un equipo ganador.

Para esta temporada, el aurinegro apostó fuerte por la contratación de Santiago Véscovi , un jugador oriundo de Bohemio, formado en Academia NBA, con cinco temporadas NCAA en Tennesee Volunteers y una sola temporada profesional en Baxi Manresa de España.

Peñarol 107-92 Aguada: el aurinegro es el brillante campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026

Hinchas de Aguada colgaron banderas y le cantaron "traidor" a Joaquín Rodríguez que tuvo un brillante debut con Peñarol en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

El equipo había fracasado las temporadas pasadas haciendo fuertes apuestas como las de Jayson Granger (derrota en finales con Aguada en 2023-2024) o Luciano Parodi (derrota en cuartos de final con Defensor Sporting en 2024-2025).

También repatrió a Nicola Pomoli de Argentina y arrancó la temporada con tres extranjeros que no despertaban mucha ilusión: Skyler Hogan, ex Olimpia y Hebraica Macabi, Gregg Whittington y el colombiano Andrés Ibargüen, campeón con Boca Juniors.

Peñarol arrancó la temporada condicionado por un fallo que arrastraba de la temporada pasada y que lo condenaba a jugar sus primeros seis partidos sin sus hinchas. También se largó al ruedo con una quita de dos puntos.

Eso marcó una impronta para el equipo: pelear contra la adversidad. Y Peñarol le supo sacar jugo porque se hizo cada vez más fuerte.

En la quinta fecha, contra Hebraica Macabi, cedió el invicto por un partido que fue suspendido porque la Policía le incautó una bandera a la hinchada y un parcial logró recuperarla sin permiso.

En cancha, tras seis triunfos, el aurinegro perdió el invicto en su visita a Goes.

Pero luego cerró un Clasificatorio espectacular con 19 triunfos y tres derrotas. Ganó el otro clásico y solo cayó en la segunda ronda en la visita a Aguada.

En el hexagonal a dos ruedas para definir el orden de los playoffs llegaron nuevas complicaciones.

La hinchada volvió a generarle sanciones, esta vez por agresiones contra Nacional que le ganó en el Palacio Peñarol. Tres puntos y siete partidos otra vez a cancha cerrada fue el corolario del mal comportamiento de sus parciales que otra vez los perjudicaron deportivamente.

Una racha de 7-3 y un nuevo clásico ganado en cancha de Nacional le aseguraron el número 1 para los playoffs.

Pero ahí el rubro físico empezó a flaquear.

Ibargüen se lesionó la rodilla y tuvo que ser reemplazado por Gabriel Jaú quien llegó para los cuartos de final, ante Defensor Sporting.

A Santiago Véscovi le partieron el pómulo en tres partes en la última semi contra Defensor Sporting. Se operó el 29 de mayo, llegó a ver la primera final con la cara totalmente hinchada y contra todo pronóstico (la recuperación iba ser de 3 meses) volvió para jugar las últimas tres finales.

Luego el estadounidense Norris Cole, un excompañero de LeBron James en la NBA que tomó el lugar de Whittington, se desagarró por lo que el equipo salió de apuro para que juegue las dos últimas finales el uruguayo de selección Joaquín Rodríguez.

Urunday Universitario y Defensor Sporing no fueron rivales y Aguada tuvo que dar todo lo mejor de sí para poder equipararse en las finales.

Pero Peñarol ganó por destrozo. Por mejor. Por el trabajo de su cuerpo técnico. Por las apuestas de la dirigencia. Por la jerarquía de sus jugadores, como Véscovi, Hogan, Emiliano Serres y Martín Rojas, además de lo que aportó, sobre todo en defensa, Pomoli.

Torneo Resultado Cancha Clasificatorio Nacional 87-62 Gran Parque Central Clasificatorio Malvín 89-79 Palacio Peñarol* Clasificatorio Unión Atlética 90-59 Unión Atlética Clasificatorio Cordón 102-83 Palacio Peñarol* Clasificatorio Hebraica Macabi 44-48 Larre Borges Clasificatorio Welcome 102-80 Welcome Clasificatorio Aguada 103-89 Palacio Peñarol* Clasificatorio Goes 81-88 Goes Clasificatorio Biguá 86-69 Biguá Clasificatorio Defensor Sporting 85-72 Palacio Peñarol* Clasificatorio Urunday Universitario 85-58 Palacio Peñarol* Clasificatorio Nacional 82-69 Palacio Peñarol* Clasificatorio Malvín 89-67 Malvín Clasificatorio Unión Atlética 88-80 Palacio Peñarol Clasificatorio Cordón 77-58 Cordón Clasificatorio Hebraica Macabi 79-69 Palacio Peñarol Clasificatorio Welcome 107-74 Palacio Peñarol Clasificatorio Aguada 80-91 Aguada Clasificatorio Goes 95-76 Palacio Peñarol Clasificatorio Defensor Sporting 84-81 Welcome Clasificatorio Biguá 98-76 Palacio Peñarol Clasificatorio Urunday Universitario 100-83 Urunday universitario Ronda Título Aguada 80-86 Aguada Ronda Título Defensor Sporting 88-80 Palacio Peñarol Ronda Título Malvín 96-67 Malvín Ronda Título Hebraica Macabi 97-87 Larre Borges Ronda Título Nacional 71-78 Palacio Peñarol Ronda Título Defensor Sporting 84-92 Welcome Ronda Título Aguada 103-95 Palacio Peñarol* Ronda Título Nacional 84-82 Gran Parque Central Ronda Título Malvín 96-68 Palacio Peñarol* Ronda Título Hebraica Macabi 74-62 Palacio Peñarol* Playoffs, cuartos de final Urunday Universitario 89-67 Palacio Peñarol* Playoffs, cuartos de final Urunday Universitario 109-86 Urunday Universitario Playoffs, cuartos de final Urunday Universitario 87-64 Palacio Peñarol* Playoffs, semifinal Defensor Sporting 101-51 Palacio Peñarol* Playoffs, semifinal Defensor Sporting 81-61 Welcome Playoffs, semifinal Defensor Sporting 93-81 Palacio Peñarol* Playoffs, final Aguada 99-82 Antel Arena Playoffs, final Aguada 89-84 Palacio Peñarol Playoffs, final Aguada 71-78 Aguada Playoffs, final Aguada 81-92 Antel Arena Playoffs, final Aguada 80-71 Antel Arena Playoffs, final Aguada 107-92 Antel Arena

* Partidos jugados sin sus hinchas (13)

Partidos jugados: 44

44 Victorias: 36

36 Derrotas: 8

8 Porcentaje de victorias: 81,8%

Hay que remontarse a la temporada 2011-2012 para encontrar un campeón con más partidos ganados. Ese fue Hebraica Macabi, de Marcelo Signorelli, que le ganó 3-2 en las finales a Malvín de Pablo López. El macabeo tuvo 43 triunfos y 12 derrotas en una temporada con muchos más partidos jugados: 78,18% porcentaje de triunfos.

El plantel de Peñarol fue conformado por Santiago Véscovi, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Emiliano Serres, Gabriel Jaú, Joaquín Rodríguez (dos partidos), Martín Rojas, Nicolás Lema, Federico Bavosi, Santiago Calimares, Leandro Quiñones y Conrado Heilmann.