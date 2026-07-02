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Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026: partidazo para definir el rival de España en octavos

Seguí EN VIVO el partido entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para definir al rival de España

2 de julio 2026 - 20:16hs
Portugal - Croacia
AFP
Cristiano Ronaldo
AFP

EN VIVO

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Portugal vs Croacia en vivo

Así está la llave del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del encuentro entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026.

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