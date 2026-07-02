Portugal y Croacia chocan en un partidazo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el estadio BMO Field de Toronto, en un encuentro que promete muchas emociones y que definirá al rival de España en octavos, que venció con autoridad a Austria. El duelo comenzará a las 20:00 horas.
Portugal vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026: partidazo para definir el rival de España en octavos
Seguí EN VIVO el partido entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para definir al rival de España