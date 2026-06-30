Rodolfo Catino renunció a la secretaría general de Peñarol: es el tercer dirigente que deja el cargo bajo la presidencia de Ignacio Ruglio

El secretario general de Peñarol , Rodolfo Catino, renunció a su cargo convirtiéndose en el tercer dirigente del club que deja ese cargo desde que Ignacio Ruglio es presidente de la institución.

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"He presentado mi renuncia al cargo de Secretario General del Club Atlético Peñarol. Lo hago por razones estrictamente institucionales. Desde el inicio de este período intenté contribuir a mejorar el funcionamiento del club y fortalecer el rol del Consejo Directivo, pero no logré modificar una forma de conducción que , a mi entender, coloca al Consejo ante decisiones ya tomadas o hechos consumados. Peñarol debe estar siempre por encima de cualquier persona, cargo o circunstancia. Seguiré defendiendo a nuestro Club desde el Consejo Directivo", expresó Catino en su cuenta de X.

Catino le apuntó así al modo de conducción personalista y presidencialista de Ruglio quien decide mayoritariamente cada aspecto de la vida del club por su cuenta y el consejo directivo tiene escaso margen de acción, enterándose de todas las decisiones sin poder ser arte ni parte de ellas.

Cuando Ruglio asumió como presidente en diciembre de 2020, su primer secretario general fue Evaristo González.

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Este renunció en junio de 2023 molesto con el accionar de Ruglio por sostener a Pablo Bengoechea como director deportivo a pesar de que el consejo directivo de Peñarol votó en dos ocasiones (la primera en noviembre de 2022) removerlo de su cargo.

Al ser reelecto como presidente de Peñarol, en noviembre de 2023, Ruglio designó como secretario general a Edgardo Novick.

Este renunció el 27 de diciembre de 2024, pocos días después de que Peñarol se consagrara campeón uruguayo, molesto por el accionar individualista de Ruglio en el mercado de pases.

En su lugar, una alianza conformada entre Novick y la oposición del consejo directivo de Peñarol, integrada por Evaristo González, Rodolfo Catino, Guillermo Varela, Santiago Sánchez y Nicolás Ghizzo, le impuso el 21 de enero de 2025 a Ruglio a Catino como secretario general.

Su desempeño en el cargo logró el efecto deseado de generar un contrapeso a algunas decisiones de Ruglio apoyadas por el oficialismo, conformado por Eduardo Zaidensztat, Jorge Nirenberg, Marcelo Solomita y Alejandro González.

Cada decisión institucional que Peñarol adopta debe llevar la firma del presidente y del secretario.

Sin embargo, tras un año y medio en el cargo, Catino renuncia y ahora se deberá designar nuevo secretario general.

A fin de año habrá elecciones presidenciales en Peñarol.