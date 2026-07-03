"Estábamos para mucho más": las "disculpas" y la "amargura" de Juan Manuel Sanabria tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

Juan Manuel Sanabria , el lateral izquierdo de la selección uruguaya que fue una de las revelaciones celestes en el Mundial 2026 , lamentó la eliminación en la primera fase del torneo.

Este jueves, el jugador de Real Salt Lake de Estados Unidos escribió un posteo en su Instagram en el que manifestó su dolor por la actuación del equipo.

“Sin dudas que es difícil poder aceptar lo que pasó hace unos días. Con amargura porque estábamos para mucho más, nos preparamos e ilusionamos como para hacer un gran mundial, todos juntos”, señaló.

El floridense agregó: “Obviamente no estuvimos a la altura, queda pedir disculpas a todo Uruguay y trabajar más para poner al país en lo más alto, donde marca la historia”.

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Además, el lateral, que fue muy destacado por Marcelo Bielsa en su última conferencia de prensa, tuvo palabras para los hinchas: “Agradecer por todo el apoyo en cada momento”

“¡Fue increíble todo lo vivido y no lo olvidaré jamás!”, agregó el jugador que, al igual que Federico Valverde este jueves, se manifestó en sus redes sociales.