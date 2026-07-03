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"Estábamos para mucho más": las "disculpas" y la "amargura" de Juan Manuel Sanabria tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

"Nos preparamos e ilusionamos como para hacer un gran mundial, todos juntos”, destacó

3 de julio de 2026 9:02 hs
Juan Manuel Sanabria y Lamine Yamal
AFP

Juan Manuel Sanabria, el lateral izquierdo de la selección uruguaya que fue una de las revelaciones celestes en el Mundial 2026, lamentó la eliminación en la primera fase del torneo.

Este jueves, el jugador de Real Salt Lake de Estados Unidos escribió un posteo en su Instagram en el que manifestó su dolor por la actuación del equipo.

“Sin dudas que es difícil poder aceptar lo que pasó hace unos días. Con amargura porque estábamos para mucho más, nos preparamos e ilusionamos como para hacer un gran mundial, todos juntos”, señaló.

Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria

Lamine Yamal y Juan Manuel Sanabria

El floridense agregó: “Obviamente no estuvimos a la altura, queda pedir disculpas a todo Uruguay y trabajar más para poner al país en lo más alto, donde marca la historia”.

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