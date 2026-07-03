El uruguayo Álvaro Rodríguez, hijo del ex Peñarol Coquito Rodríguez, cambia de liga en una millonaria transferencia que le dejará buenos ingresos a Real Madrid

El delantero uruguayo Álvaro Rodríguez , “El Toro”, hijo del ex Peñarol Daniel “Coquito” Rodríguez, está muy cerca de cambiar de liga por una operación millonaria que lo pasará de España a Inglaterra.

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El atacante de 21 años tuvo una muy buena temporada en Elche, cedido por Real Madrid , y despertó el interés de Bournemouth , el equipo de la Premier League que tiene muy encaminado su fichaje.

La operación, próxima a cerrarse según medios europeos, sería por € 25 millones más € 5 millones en bonos y complementos .

Por el pase, Real Madrid, club en el que se formó y debutó en Primera división, recibirá € 12.5 millones por la cláusula de venta y otros €2.5 millones por bonos y objetivos.

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Álvaro Rodríguez nació en Palamós, España, pero optó por jugar para Uruguay, como ya lo hizo en la selección sub 20 de la generación que fue campeona del Mundial 2023 de Argentina.

El atacante estuvo en ese proceso, jugó el Sudamericano previo, pero luego no estuvo en el mundial porque Real Madrid no lo cedió.

Uruguay al Mundial EFE

Tras debutar en los merengues en la temporada 2022/23, con un recordado gol ante Atlético de Madrid, siguió un año más en los merengues.

Luego, en 2024/25 fue cedido a Getafe, donde jugó 26 partidos e hizo tres goles, y en la pasada liga 2025/26 jugó para Elche, con 21 partidos, cinco tantos y cuatro asistencias.

Ahora el juvenil cambiará de liga para disputar la Premier League, el campeonato más importante del mundo.

Daniel "Coquito" Rodríguez y Álvaro Rodríguez Foto: Álvaro Rodríguez (Instagram)

Álvaro Rodríguez es hijo de Daniel “Coquito” Rodríguez, exjugador de Peñarol y la selección uruguaya que falleció en el mes de mayo a sus 60 años.