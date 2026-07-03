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Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste va en busca de los octavos de final

Seguí EN VIVO el partido minuto a minuto de la selección Argentina ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Miami

3 de julio 2026 - 18:29hs
Lionel Messi
AFP
Lionel Messi
AFP

EN VIVO

Seguí las estadísticas y el minuto a minuto en vivo del partido:

Sale Argentina a hacer el calentamiento

El 11 inicial de Cabo Verde

Los arqueros argentinos salen al campo

Liderado por Emiliano Dibu Martínez, los goleros de la selección Argentina, salen al campo de juego del Hard Rock Stadium para realizar el calentamiento.

Confirmado el 11 de Argentina

Lionel Messi y la pelea por la Bota de Oro

El capitán argentino es por el momento el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 19 goles, seguido por Kylian Mbappé con 18 tantos. A su vez, los dos mencionados son los máximos artilleros en este Mundial 2026.

Messi tendrá ahora la oportunidad de responder cuando Argentina se mida con Cabo Verde. Un nuevo gol no solo podría devolverle el liderazgo en soledad de la tabla de artilleros de este Mundial, sino también ampliar la distancia como máximo goleador de todos los tiempos en la competición más importante del planeta.

Así formará Argentina ante Cabo Verde

A la espera del anuncio oficial, Lionel Scaloni ya tiene definido el 11 inicial ante Cabo Verde: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Ya espera un equipo en octavos

Egipto derrotó a Australia por 4-2 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, y enfrentará en octavos de final del Mundial 2026 al ganador entre Argentina y Cabo Verde.

Emam Ashour celebra su gol ante Australia

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Así está la llave del Mundial 2026

Alerta por posible lluvia en Miami

A horas del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, la ciudad de Miami está en alerta por posibles tormentas. Hay pronóstico de lluvia en la previa al encuentro aunque el principal problema sería en caso de que haya actividad eléctrica.

En teoría, según informes meteorológicos, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras, pese a que en las últimas horas el cielo parece haber mejorado.

Las dudas en el equipo de Scaloni

Lionel Scaloni mantiene tres dudas en el armado del once inicial, que él mismo en conferencia de prensa afirmó que ya las resolvió pero no lo reveló. Esas dudas estaban instaladas dos en la defensa y una en la delantera.

Enterate las dudas y el posible 11 de Argentina acá.

¿Cómo llega Cabo Verde a esta instancia?

Cabo Verde representa una de las mayores sorpresas del Mundial 2026. El combinado africano, que hace su debut absoluto en una Copa del Mundo, avanzó a los dieciseisavos de final tras finalizar en la segunda posición del Grupo H. El equipo dirigido por Pedro "Bubista" Brito logró la clasificación de forma invicta, producto de tres empates ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0).

Cabo Verde muestra creatividad y mucha confianza a la hora de jugar.
Cabo Verde muestra creatividad y mucha confianza a la hora de jugar.

¿Cómo llega Argentina a esta instancia?

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni y liderada por Lionel Messi, llega a esta instancia como primera del Grupo J. El equipo sudamericano, vigente campeón del mundo, logró puntaje ideal tras vencer a Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Messi se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo mientras Argentina avanza a la ronda de 32.
Messi se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo mientras Argentina avanza a la ronda de 32.

¿Dónde ver a Argentina vs Cabo Verde en vivo?

El partido comenzará a las 19:00 horas y la transmisión en vivo del encuentro para el territorio uruguayo está a cargo de la señal de cable DSports y su plataforma de streaming DGO, que cuentan con los derechos de todos los partidos del torneo.

Además, el encuentro se puede seguir en televisión abierta de forma gratuita a través de Canal 5 y en streaming mediante la plataforma Antel TV.

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026.

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