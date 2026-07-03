Argentina, liderada por Lionel Messi, se mide ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el estadio Hard Rock Stadium de Miami, por un lugar en los octavos en donde a Egipto, que venció en los penales a Australia. El partido comenzará a las 19:00 horas.
Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste va en busca de los octavos de final
Seguí EN VIVO el partido minuto a minuto de la selección Argentina ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Miami