Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026: la albiceleste va en busca de los octavos de final

Lionel Messi y la pelea por la Bota de Oro

El capitán argentino es por el momento el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 19 goles, seguido por Kylian Mbappé con 18 tantos. A su vez, los dos mencionados son los máximos artilleros en este Mundial 2026.

Messi tendrá ahora la oportunidad de responder cuando Argentina se mida con Cabo Verde. Un nuevo gol no solo podría devolverle el liderazgo en soledad de la tabla de artilleros de este Mundial, sino también ampliar la distancia como máximo goleador de todos los tiempos en la competición más importante del planeta.