El Intermedio, de la Liga Uruguaya, regresa el domingo: puesta a punto, cuándo se juega, tabla de posiciones y las chances de una final clásica Nacional vs Peñarol

Tras cuatro semanas de inactividad en el fútbol uruguayo , por el receso del Mundial 2026 en el que la selección que dirigió Marcelo Bielsa quedó eliminada en primera ronda, este domingo retorna el Torneo Intermedio y se inicia el segundo semestre de la actividad local.

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El domingo a la hora 14 en el estadio de Danubio , los franjeados recibirán a Juventud de Las Piedras. El encuentro corresponde a la segunda fecha, que fue postergado por la participación de los pedrenses en la Copa Sudamericana.

Con Danubio vs Juventud se pondrán al día con el calendario.

La actividad se interrumpió el fin de semana del 6 y 7 de junio tras la disputa de la cuarta fecha del Intermedio.

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La competencia regresa para todos los equipos el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 de julio, cuando se dispute la quinta fecha de este segundo torneo de la temporada. En el Apertura fue campeón Racing y se aseguró un lugar en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya.

En la vuelta del fútbol, el sábado 11, jugarán:

Serie A: Liverpool-Cerro Largo, Boston River-Central Español, Cerro Largo-Defensor Sporting y Racing-Peñarol.

Serie B: Wanderers-Progreso, Juventud-Torque, Danubio-Nacional y Deportivo Maldonado-Albion.

El próximo miércoles se abrirá el mercado de pases de invierno en Uruguay y los equipos podrán utilizar a sus nuevas incorporaciones a partir de la quinta fecha del Intermedio.

Nacional ya confirmó las contrataciones del golero argentino Alexis Arias, el volante argentino Bruno Zuculini y el zaguero izquierdo de Costa Rica, Francisco Calvo.

Peñarol ya aseguró la llegada del zaguero de Torque, Franco Romero, y de Lionel Jaime un extremo izquierdo de 19 años.

Estos son los resultados y próximos partidos del Torneo Intermedio:

El ganador de cada serie jugará la final a un partido en cancha neutral.

Ese encuentro podrá ser un clásico si Nacional y Peñarol ganan sus series.

La final del Intermedio está prevista para el domingo 2 de agosto.

Los aurinegros están primeros en el Grupo A y los tricolores segundos en el B, a un punto de Deportivo Maldonado.

Así están las tablas de posiciones:

La tabla de goleadores la encabezan Cristian Tabó y Santiago Ramírez, de Deportivo Maldonado, y Salomón Rodríguez, de Torque, con tres goles cada uno.