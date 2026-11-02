Incendio en predio de UCOT afectó ocho ómnibus y cuatro camiones de empresa DAC: no hubo personas lesionadas

Un incendio registrado en la noche del domingo 1º de noviembre en un predio de la empresa UCOT , ubicado en la intersección de Bulevar Batlle y Ordóñez y Eugenio Garzón , afectó a 12 vehículos pesados, entre ellos ocho ómnibus fuera de servicio y cuatro camiones de reparto de la empresa DAC.

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos , el incendio comenzó próximo a las 21:40 y, cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que el fuego se había generalizado en los 12 vehículos.

Los ocho ómnibus afectados estaban fuera de servicio y no tenían matrícula , mientras que los otros cuatro vehículos eran camiones pertenecientes a DAC.

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Los vehículos se encontraban estacionados a cielo abierto, separados entre sí por menos de un metro, lo que representaba un riesgo de propagación de las llamas hacia otras unidades.

Un video publicado por el usuario Wilmi Domínguez en Facebook muestra el incendio desde otro ángulo y resume: "Está estallando todo".

En el operativo trabajaron dotaciones de la Unidad Operativa Belvedere, con apoyo de efectivos de Casavalle y camiones cisterna.

Los bomberos desplegaron varios puntos de ataque desde ambos laterales del incendio y, tras aproximadamente tres horas de trabajo, lograron extinguir completamente el fuego y evitar que alcanzara a otros vehículos.

No se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente. El Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos quedó a cargo de las actuaciones para determinar el origen y las causas del incendio, que por el momento se desconocen.