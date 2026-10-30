Feriado del 2 de noviembre: qué servicios de la IM estarán abiertos, cuáles tendrán horarios especiales y cuáles estarán cerrados

La Intendencia de Montevideo (IM) informó cómo funcionarán los servicios municipales el próximo lunes 2 de noviembre, feriado por el Día de los Difuntos. La jornada tendrá horarios especiales en los cementerios de la capital, mientras que algunas dependencias permanecerán cerradas.
Horarios de los cementerios de Montevideo el lunes 2 de noviembre
Los cinco cementerios municipales estarán abiertos durante el feriado, aunque con distintos horarios:
-
Cementerios del Buceo, Central y del Norte: de 8:00 a 17:00 horas.
-
Cementerios de Paso Molino y del Cerro: de 8:00 a 16:00 horas.
Qué servicios de la Intendencia de Montevideo estarán abiertos
El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará de 9:00 a 22:00 horas, mientras que el Mirador Panorámico mantendrá su horario habitual, de 11:00 a 19:00 horas, con ingreso por Soriano 1372.
La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja también abrirá sus puertas, de 9:00 a 17:00 horas.
Por su parte, el servicio 365 de atención ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género funcionará de 18:00 a 21:00 horas en Soriano 1426, planta baja. También estarán disponibles el teléfono 1950 8888 y el WhatsApp 099 019 500, al que se puede escribir "No estás sola".
Qué servicios municipales estarán cerrados el 2 de noviembre
La Intendencia informó que las siguientes dependencias no atenderán al público durante el feriado:
-
Red de policlínicas municipales.
-
Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales.
-
Gestión de Contribuyentes.
-
Ingresos Comerciales y Vehiculares.
-
Ingresos Inmobiliarios.
-
Catastro.
-
Tesorería.
Los servicios retomarán su funcionamiento habitual una vez finalizado el feriado, según los horarios correspondientes a cada dependencia.