Feriado del 2 de noviembre: qué servicios de la IM estarán abiertos, cuáles tendrán horarios especiales y cuáles estarán cerrados

La Intendencia de Montevideo (IM) informó cómo funcionarán los servicios municipales el próximo lunes 2 de noviembre , feriado por el Día de los Difuntos . La jornada tendrá horarios especiales en los cementerios de la capital, mientras que algunas dependencias permanecerán cerradas.

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Los cinco cementerios municipales estarán abiertos durante el feriado, aunque con distintos horarios:

El Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará de 9:00 a 22:00 horas, mientras que el Mirador Panorámico mantendrá su horario habitual, de 11:00 a 19:00 horas, con ingreso por Soriano 1372.

Cementerios de Paso Molino y del Cerro: de 8:00 a 16:00 horas.

Cementerios del Buceo, Central y del Norte: de 8:00 a 17:00 horas.

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La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja también abrirá sus puertas, de 9:00 a 17:00 horas.

Por su parte, el servicio 365 de atención ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género funcionará de 18:00 a 21:00 horas en Soriano 1426, planta baja. También estarán disponibles el teléfono 1950 8888 y el WhatsApp 099 019 500, al que se puede escribir "No estás sola".

Qué servicios municipales estarán cerrados el 2 de noviembre

La Intendencia informó que las siguientes dependencias no atenderán al público durante el feriado:

Red de policlínicas municipales.

Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales.

Gestión de Contribuyentes.

Ingresos Comerciales y Vehiculares.

Ingresos Inmobiliarios.

Catastro.

Tesorería.

Los servicios retomarán su funcionamiento habitual una vez finalizado el feriado, según los horarios correspondientes a cada dependencia.