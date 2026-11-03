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Una ruta rota llevó a un grupo de estudiantes de Colonia Miguelete a la Feria Nacional de Clubes de Ciencias

Fue distinguido un proyecto de estudiantes de Colonia Miguelete que analiza por qué no se arregla una ruta clave para mucha gente, el turismo y la producción

3 de noviembre de 2026 5:00 hs
Ruta 106. Ahí, en la foto, aparecen Nicolás, el profesor Anthony de los Santos, Agustina, Naim y Nicole. En equipo pusieron el foco en por qué no se arregla definitivamente una vía de transito clave para mucha gente.

Ruta 106. Ahí, en la foto, aparecen Nicolás, el profesor Anthony de los Santos, Agustina, Naim y Nicole. En equipo pusieron el foco en por qué no se arregla definitivamente una vía de transito clave para mucha gente.

El mal estado de la ruta 106, una vía de tránsito muy relevante en Colonia, motivó a un grupo de estudiantes del Liceo Colonia Miguelete a seleccionar esa adversidad como eje temático de un proyecto que ya fue distinguido, lo que permitirá que sea presentado en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia.

Aporte desde el Liceo Colonia Miguelete

Estudiantes de 3° de Educación Media Superior, de 6° de Humanidades y Ciencias Políticas y de 6° de Humanidades y Ciencias Económicas del Liceo Colonia Miguelete, con el proyecto denominado “El valor de un camino – Ruta 106”, obtuvieron la mención especial.

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Eso fue lo que les concedió la participación en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que se desarrollará del 11 al 14 de noviembre de 2026, en Piriápolis (Maldonado).

La investigación, se explicó a El Observador por parte de los estudiantes, tuvo como propósito responder a la siguiente pregunta:

¿Por qué no se realiza una inversión acorde a la importancia estratégica de la Ruta 106?

El objetivo, dijeron, fue indagar las causas políticas y económicas de esta falta de inversión y analizar cómo las condiciones de la ruta afectan a la comunidad, la circulación y las actividades productivas de la zona, destacando su importancia para el desarrollo local.

Equipo de estudiantes y docentes orientadores

El equipo de estudiantes que desarrolló el proyecto lo integran Nicolás Castro Bounous; Agustina Brun Kelland; Naim Geymonat Presentado; y Nicole Bonjour Díaz.

Los docentes orientadores son Anthony de los Santos y Federico Irizabal, quienes expresaron su orgullo y emoción ante un logro tan trascendental y significativo alcanzado por los estudiantes como resultado de un proceso de investigación riguroso y exigente.

Los estudiantes, consultados sobre el tema elegido, dijeron que fue debido a que “es una problemática constante que perjudica a su comunidad y zonas aledañas”.

Detallaron que los principales perjuicios, debido a la ausencia de la inversión necesaria, “son dificultades para circular de forma segura; deterioro de los vehículos; y mayores costos de transporte”.

Además, “el mal estado de la ruta afecta el traslado de la producción agropecuaria y lechera, dificulta el acceso de los estudiantes a los centros educativos –sucede con compañeros de clase de los integrantes de este equipo– y perjudica la calidad de vida de los habitantes de las comunidades cercanas”.

“Como equipo, tenemos la expectativa de dar a conocer la problemática de la ruta 106, compartir los resultados de nuestra investigación y generar conciencia sobre cómo su estado afecta a las comunidades y a las actividades productivas de la zona”, dijeron.

Finalmente, añadieron de cara a la instancia que habrá en Piriápolis, “esperamos intercambiar ideas con otros participantes, recibir nuevas opiniones y lograr que nuestro trabajo contribuya a visibilizar la importancia de invertir en mejores condiciones para la ruta”.

Drama de los accidentes potenciado

Edgardo Assandri, miembro de una subcomisión del Club de Leones de Colonia Miguelete, conformada por personas de varias localidades, quienes solicitaron a autoridades nacionales y departamentales una vituminización con la calidad adecuada para garantizar un traslado sin riesgos, señaló en su momento a El Observador que cada día usan esa ruta nacional unos 700 vehículos y que en cada semana hay por lo menos un accidente importante.

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