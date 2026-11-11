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El clásico Argentina vs Uruguay contará con una regla especial: se permitirán 11 cambios por equipo

El director deportivo de la AUF, Jorge Giordano, confirmó a Referí que llegaron a un acuerdo entre ambas asociaciones

11 de noviembre de 2026 19:13 hs
Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

La selección uruguaya que conduce técnicamente Diego Forlán parte rumbo a Buenos Aires para medirse en una nueva edición del clásico del Río de la Plata frente a Argentina. El encuentro tendrá lugar este viernes 13 a partir de la hora 20 en el emblemático estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, en el marco de la doble fecha FIFA de noviembre.

Más allá de la histórica rivalidad y de la exigencia que siempre supone medirse ante el conjunto albiceleste, el duelo presentará una particularidad reglamentaria clave para ambos cuerpos técnicos: se podrán realizar hasta 11 modificaciones por bando a lo largo de los 90 minutos.

Un partido muy esperado

La determinación fue confirmada por el director deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano, en diálogo con Referí.

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Según explicó, las áreas deportivas de ambas asociaciones llegaron a un acuerdo formal para ampliar el cupo tradicional de sustituciones, con el objetivo de maximizar las pruebas de futbolistas, administrar cargas físicas y observar diversas alternativas tácticas de cara a los próximos desafíos internacionales.

De este modo, Diego Forlán contará con un margen amplio para evaluar variantes en todas las líneas y darle minutos a futbolistas que buscan consolidarse en la consideración del cuerpo técnico.

La selección uruguaya buscará dar un golpe de autoridad en suelo argentino, en una noche que conjugará la intensidad habitual del clásico con el dinamismo de un laboratorio abierto para ambos combinados.

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