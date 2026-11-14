Así funcionan los escuadrones de drones en la región, la estrategia de vigilancia qué buscan implementar en Maldonado

El movimiento Maldonado Seguro impulsa la incorporación de drones a la Jefatura de Policía departamental, con un sistema de vigilancia aérea que toma como referencia experiencias implementadas en otros países y que ya tiene antecedentes en Uruguay .

La propuesta contempla utilizar aeronaves no tripuladas para realizar patrullajes preventivos, transmitir imágenes en tiempo real, seguir movimientos sospechosos y analizar posibles rutas de escape durante un procedimiento policial.

"Presentamos a la Jefatura de Policía de Maldonado una propuesta para donar e incorporar drones como apoyo a la vigilancia y la prevención del delito, como ya se hace en Cali, Barranquilla, Santiago de Chile y Buenos Aires", repasó el colectivo en su flamante sitio oficial.

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Aun pendiente de obtener la autorización de la Jefatura y la posterior financiación de los equipos, el departamento ya cuenta con un antecedente nacional: el Ministerio del Interior incorporó esta tecnología a sus operativos y registró cientos de intervenciones con asistencia aérea durante 2026.

¿Cómo funcionan los escuadrones de drones de vigilancia?

Uno de los ejemplos más desarrollados de la región funciona en Montevideo. El Ministerio del Interior incorporó drones autónomos que permanecen en dependencias policiales y pueden desplegarse a demanda, sin que un funcionario tenga que ponerlos en funcionamiento directamente. Su tarea consiste en llegar primero al lugar de un incidente, obtener imágenes desde el aire y proporcionar información a los efectivos que intervienen en tierra.

Gub.uy

Entre el 24 de agosto y el 13 de setiembre de 2026, los equipos utilizados por la cartera realizaron 713 vuelos e intervenciones, con aproximadamente 25.000 minutos de actividad. De ese total, 127 procedimientos derivaron en resultados operacionales positivos, entre ellos la localización de personas, la recuperación de vehículos y la identificación de sospechosos.

El director del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, Víctor Torres, explicó que la incorporación de drones de alto rendimiento permitirá extender esta tecnología a todo el territorio nacional, con dispositivos destinados también a la seguridad rural y a la Policía Caminera.

En Colombia, la ciudad de Barranquilla desarrolla desde 2024 una estrategia denominada "Estrategia Drónica", que cuenta con una flota de 15 aeronaves destinadas a fortalecer la vigilancia policial. Los equipos pueden alcanzar alturas de hasta 500 metros y operar a una distancia de entre cinco y siete kilómetros del piloto sin perder conexión.

Los dispositivos incorporan cámaras térmicas, visión nocturna y zoom óptico de 30 aumentos, herramientas que permiten observar sectores específicos durante el día y la noche. Además, la Policía cuenta con pilotos asignados a los cinco distritos de la ciudad y distribuyó los equipos entre unidades especializadas en investigación criminal, inteligencia y operaciones policiales.

Barranquilla.gov.co

La Alcaldía de Barranquilla explicó que esta tecnología permite realizar "reconocimientos tácticos de zonas específicas desde grandes alturas", con el objetivo de ampliar la capacidad de vigilancia y orientar las intervenciones de los efectivos.

Chile también incorporó estos dispositivos a sus fuerzas de seguridad. En octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública entregó 20 drones de última generación a la Policía de Investigaciones (PDI), mediante una inversión superior a los 380 millones de pesos chilenos.

El equipamiento se distribuyó en 15 regiones del país y forma parte del programa "Somos Barrio", destinado a fortalecer la prevención y la investigación del delito. Los dispositivos permiten realizar vigilancia aérea, identificar amenazas, colaborar en la búsqueda de personas y recopilar evidencias para procedimientos judiciales.

Durante la presentación, el entonces ministro de Seguridad Pública chileno, Luis Cordero, destacó la utilidad de los equipos para proteger a los funcionarios. "No son solo cámaras, son más ojos disponibles para vigilancia y eficacia", afirmó. También señaló que la incorporación de esta tecnología permite "resguardar la integridad de nuestros policías" durante las investigaciones y los operativos.

Gob.cl

Otro antecedente que permite conocer el funcionamiento de estos escuadrones está en la Ciudad de Buenos Aires, donde los dispositivos trabajan junto con la Policía, los Bomberos y Defensa Civil. Allí se utilizan para acompañar persecuciones, colaborar en allanamientos y localizar personas desaparecidas.

"Uno de nuestros drones tiene una cámara de alta complejidad y cuenta con un sistema de autotrack que permite marcar al auto o la persona que estamos persiguiendo, teniendo datos sobre su recorrido", explicó en 2023 la entonces comisaria Lorena Rivero, jefa del Departamento de Aviación Policial porteño.

Buenosaires.gob.ar

Las imágenes se transmiten en directo a una sala de situación, donde los responsables de cada operativo pueden observar los accesos, identificar posibles salidas y coordinar los movimientos de los efectivos. "Toda esa información se comparte en vivo con la sala de situación, donde se encuentran los jefes que están a cargo de la toma de decisiones", detalló la exfuncionaria.

El sistema también permite utilizar cámaras térmicas para detectar fuentes de calor, incluso cuando no son visibles desde el suelo. Esta característica resulta útil durante incendios, búsquedas nocturnas y procedimientos en terrenos de difícil acceso. Algunos modelos, además, incorporan sensores para evitar colisiones y tecnología capaz de generar mapas tridimensionales de los lugares que deben ser inspeccionados.

En Maldonado, el proyecto presentado por el colectivo vecinal y comercial apunta a incorporar herramientas similares al trabajo de la Policía. Los dispositivos contarían con inteligencia artificial para analizar posibles recorridos de escape y aportar información a los funcionarios durante las intervenciones.

Rubén Pereira, integrante de Maldonado Seguro, explicó a FM Gente que la propuesta fue presentada ante la Jefatura departamental y que la agrupación trabaja para conseguir los recursos necesarios. La intención es organizar una campaña de recaudación una vez que obtengan la autorización para avanzar con la iniciativa.

El colectivo plantea que los drones funcionen como un complemento de los patrullajes terrestres, sin reemplazar la presencia de los efectivos. Su incorporación permitiría ampliar la capacidad de observación y disponer de información visual antes de que los policías lleguen a determinados puntos.