Con la vitalidad de un juvenil y a punto de cumplir los 74 años, Jorge Fossati protagonizó el momento más viral del fútbol uruguayo este domingo. Tras consagrarse campeón del Torneo Clausura con Liverpool, el experimentado entrenador desató toda su alegría en pleno césped de Jardines del Hipódromo con una auténtica "masterclass" de baile que rápidamente se convirtió en furor en las redes sociales.

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La consagración negriazul tuvo todos los condimentos tremendos. En el marco de la penúltima fecha del certamen, el equipo de Belvedere visitó a un Danubio ya descendido a la Segunda división profesional. Sin embargo, el trámite se tornó cuesta arriba: el conjunto local se puso 1-0 arriba en el marcador y, para colmo de males, Liverpool sufrió una expulsión que lo dejó con 10 hombres en cancha.

Cuando el panorama parecía sombrío, apareció la mística del equipo de Fossati. En una ráfaga inolvidable sobre el cierre del encuentro, el negriazul anotó dos goles en apenas 2 minutos para dar vuelta la historia, sellar el triunfo y asegurar el título del Clausura.

La alegría de Jorge Fossati El pitazo final dio paso al desahogo. Rodeado por sus futbolistas, Jorge Fossati se dejó llevar por el cántico que bajaba desde el plantel: "Vení, vení/cantá conmigo/que un amigo vas a encontrar,/que de la mano/de Don Fossati/todos la vuelta vamos a dar".