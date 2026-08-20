Menos tambos, más leche

Cada uruguayo toma, en promedio, 238 litros de leche al año, uno de los consumos más altos del mundo (MGAP-DIEA). La leche está en todos los desayunos del país; lo que pasa tranqueras adentro del tambo, en cambio, lo conocemos bastante menos. Y lo que está pasando merece contarse, porque desafía la crónica habitual.

La crónica habitual dice que la lechería está en crisis. Tambos que cierran, productores endeudados, jóvenes que se van . Es un relato con décadas de vigencia y razones legítimas. Pero los números de 2026 cuentan otra historia . La remisión a planta creció 10,3% en el primer semestre —1.025 millones de litros— y junio marcó el mejor registro para ese mes desde que existen estadísticas: 196 millones de litros (INALE). Venimos, además, del mejor año de la historia: 2.212 millones de litros remitidos en 2025, 8,4% por encima del anterior . Las exportaciones acompañan: US$ 965 millones en 2025 (+13%) y un julio de 2026 con ventas por US$ 95 millones, 31% arriba del mismo mes del año pasado , que devolvieron a los lácteos al podio exportador: tercer complejo del país, detrás de la carne vacuna y la celulosa (Uruguay XXI).

¿Cómo se explica que un sector "en crisis" rompe todos sus récords? El último Anuario Estadístico de DIEA permite ver la película completa. Y la película que nos desafía. En el ejercicio 2015/16 Uruguay tenía 3.900 tambos; en 2023/24 quedan 2.978. Los remitentes a planta pasaron de 2.699 a 2.135 entre 2017 y 2024. La superficie lechera se contrajo de 827 mil a 623 mil hectáreas y el rodeo, de 767 mil a 688 mil cabezas . En buen romance: producimos más leche que nunca con casi un cuarto menos de tambos, un cuarto menos de tierra y menos vacas. La cuenta cierra por un solo lado: productividad. Cada vaca pasó de dar 4.768 litros anuales a 5.825 (+22%) y el remitente promedio, de entregar unos 2.000 litros diarios a 2.600 (MGAP-DIEA, Anuario 2025).

Las dos historias —el récord y el achique— no se contradicen: son la misma. La lechería uruguaya atraviesa la consolidación estructural que conocen todas las cuencas del mundo: menos unidades, más escala, más genética, más gestión . El mecanismo que la empuja es silencioso pero implacable. El precio al productor cayó 5% interanual en junio —$ 16,9 por litro— y el poder de compra del tambero está 21% por debajo de la base de referencia: los costos suben más rápido que el precio (INALE). En esa pinza, el que no puede escalar, sale. Y los que salen son casi siempre los chicos: los tambos de hasta 50 hectáreas pasaron de 966 a 711 en apenas siete ejercicios (DIEA).

Tranqueras afuera, la concentración se repite. Cuatro empresas —Conaprole, Estancias del Lago, Lactalis y Alimentos Fray Bentos— captan el 91% de la leche remitida, y las cooperativas retienen tres cuartas partes de esa captación (INALE). El destino final también se concentra: Argelia y Brasil absorbieron por sí solos más del 60% de la exportación láctea de 2025, y en julio de este año explicaron la mitad. Dos clientes que compran, en esencia, un producto —la leche en polvo entera, dos tercios de lo que la industria elabora—. Es una fortaleza comercial construida con paciencia y, al mismo tiempo, una exposición que ningún gerente de riesgos firmaría tranquilo.

La lechería busca fórmulas para superar la crisis que se inició en 2015.

¿Por qué debería importarle esto a quien vive lejos de la cuenca? Porque la lechería no es un rubro más. Es probablemente el complejo agroindustrial que más tejido social sostiene por hectárea: trabajo familiar, arraigo, escuelas rurales, pueblos enteros de San José, Florida y Colonia que existen porque dos veces por día, todos los días del año, alguien ordeña. Y es, a la vez, una cadena de densidad industrial real: casi tres cuartas partes de la producción se exportan transformadas —leche en polvo, quesos, manteca— a más de 55 destinos, con Argelia y Brasil a la cabeza (INALE, Uruguay XXI). Pocas actividades combinan de ese modo inserción internacional y entramado territorial. Cuando cierra una fábrica se pierden empleos; cuando cierra un tambo se apaga, además, una forma de habitar el país.

El camino está plagado de desafíos. Por un lado, un necesario incremento de producitivdad (mejora de la relación input-output) para sostenerse en el tiempo, y por el otro el impacto comunitario que esta tendencia genera. Hace falta una agenda que consolide la competitividad —acceso a mercados, eficiencias en costos y profesionalizacion de gestión, innovación— y otra, simultánea, que se haga cargo del costo territorial: relevo generacional, escala asociativa, infraestructura de la cuenca.

El próximo vaso de leche del desayuno costará lo mismo y sabrá igual. Lo que cambia, año a año, es cuántas familias hay detrás: el récord de 2026 se está escribiendo, con una tendencia que no sabe de gobiernos: con más de 500 remitentes menos que en 2017.