Ómnibus en Montevideo tendrán nuevos medios de pago: se podrá abonar con débito, crédito y celular

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció este jueves que comenzará el proceso para incorporar nuevos medios de pago en los ómnibus de la capital , con el objetivo de que los pasajeros puedan abonar el boleto con tarjetas de débito, crédito, prepagas y teléfonos celulares .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez , explicó que la implementación será posible tras el recambio de las máquinas expendedoras de boletos realizado por las empresas de transporte público. "Vamos a comenzar un proceso que nos va a permitir incorporar nuevos medios de pago a bordo del bus ", afirmó.

La previsión de la Intendencia es que el proceso esté culminado a mediados de 2027 . "Se podrá pagar con débito , con crédito, con tarjetas prepagas , con celular; se podrá pagar a bordo del bus", explicó el jerarca.

Otro episodio de violencia con hinchas en un ómnibus: denuncian que parciales de Peñarol amenazaron a un chofer y lo obligaron a desviar

IM anuncia cambios en radares, estacionamientos y ómnibus: las nueve medidas para mejorar el tránsito en la capital

Los cambios también alcanzarán a los estudiantes que cuentan con boletos gratuitos . Actualmente, estos usuarios deben concurrir a un local STM o a una red de cobranzas para cargar los viajes correspondientes.

Con el nuevo sistema, podrán realizar la carga directamente a bordo del ómnibus, sin necesidad de hacer previamente ese trámite.

"Vamos a permitir que los estudiantes con boletos gratuitos carguen a bordo del bus, ya no tengan que ir más a un local STM o a un local de cobranzas a cargar los boletos", señaló Benítez.

Cómo Ir también tendrá cambios

La renovación tecnológica del sistema de transporte incluirá además modificaciones en la aplicación Cómo Ir.

La Intendencia anunció que renovará la herramienta e incorporará nuevos datos y funcionalidades para los usuarios del transporte público.

También se incorporarán nuevas zonas de intercambio, que permitirán en determinados puntos extender el boleto hasta una hora adicional o por un tramo adicional.

Los cambios forman parte de una batería de medidas de movilidad presentada este jueves por la Intendencia de Montevideo y apuntan, entre otros objetivos, a ampliar las alternativas disponibles para utilizar y pagar el transporte público de la capital.