Diputado blanco Álvaro Dastugue denunció que fue amenazado de muerte y que el agresor lo fue a buscar a su despacho en el Parlamento

El diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue contó que hace dos semanas fue amenazado de muerte , por lo que realizó una denuncia ante el Ministerio del Interior .

En medio de la discusión por la Rendición de Cuentas , el nacionalista citó varios hechos policiales, entre ellos, uno que lo tuvo como protagonista. "Hace dos semanas realicé una denuncia frente al Ministerio del Interior porque no me cuidaron por amenazas aún de muerte. Bastante lento vienen con el tema ", dijo Dastugue en el plenario.

Según había informado Telenoche de Canal 4, un hombre había reiterado amenazas al legislador y en dos instancias fue hasta su despacho . En ninguna oportunidad encontró al representante. Esta persona también busco agredirlo en un acto de Lista 40 , según el citado medio, por lo que se activó un protocolo de seguridad en el Parlamento .

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Dastugue contó a El Observador que fue su secretaria quien le informó que esta persona entró de manera violenta y sin mediar palabra al despacho . El legislador le mostró a su secretaria la foto de quien lo increpaba por redes sociales y ella le dijo que era la misma persona . El agresor también le ha dicho en persona a Dastugue que lo iba a matar .

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, catalogó el hecho como un atentado a la democracia y, junto con este caso, hizo referencia al hecho en el que la otra diputada cabildante, Silvana Pérez Bonavita, quedó con su auto bloqueado por otro vehículo en el garaje del anexo del Palacio Legislativo.

Esto ocurrió sobre las 22:00 de este miércoles, en plena sesión de la Cámara de Diputados para votar el articulado de la Rendición de Cuentas.

Según señalaron a El Observador fuentes parlamentarias, estaba previsto que sobre esa hora Pérez Bonavita se retirara de sala e ingresara en su lugar su suplente.

Hoy pasaron cosas graves que son atentados a la democracia en el palacio legislativo, ingresó un individuo a amanezar de muerte a un diputado, una diputada inmovilizada por más de media hora ante la mirada de policías que no hicieron nada, tener que suspender sesiones en momentos… — Alvaro Perrone 510 (@APerrone510) August 20, 2026

"A esa hora de la noche no poder salir, que se le impida a un legislador salir del Palacio Legislativo, la verdad que es gravísimo. No sé cuándo ocurrió una situación de esta. No sé si de la dictadura hasta ahora había habido un caso como esto", dijo el Perrone en rueda de prensa este jueves.

El diputado de Cabildo Abierto mantuvo una conversación con el presidente de la Cámara de Representantes por el tema. "(Rodrigo) Goñi me aclaró que no tiene injerencia en el tema, que es la Comisión Administrativa. Mi molestia fue que no paró la sesión en el momento que la tenía que parar. Si se seguía votando había dos legisladores que no estaban en sala. Después se paró cuando se entendió la situación", agregó Perrone.

"Le hago el reclamo de que se garantice la seguridad y la libre circulación de los legisladores en el Palacio Legislativo", sentenció. En redes sociales también se refirió al tema. "¿Saben lo que estábamos votando a esa hora? La ley de medios, cada cual que saque sus conclusiones", escribió Perrone. El legislador dijo que tendrá una reunión con la vicepresidenta Carolina Cosse para tratar el tema.