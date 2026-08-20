El auto de la diputada de Cabildo Abierto quedó trancado por otro en el estacionamiento del Parlamento y Perrone pidió "sanciones graves"

El diputado de Cabildo Abierto , Álvaro Perrone , pidió al Parlamento que tome medidas y aplique "sanciones graves" luego de que el auto de su compañera de bancada, Silvana Pérez Bonavita , quedara trancado en el estacionamiento del anexo del Palacio Legislativo por otro vehículo que estacionó detrás .

Perrone afirmó que hoy, a raíz de este hecho, no está garantizada la libertad de circulación y de desplazamiento en el Parlamento.

Todo ocurrió sobre las 22:00 de este miércoles, en plena sesión de la Cámara de Diputados para votar el articulado de la Rendición de Cuentas .

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Según señalaron a El Observador fuentes parlamentarias, estaba previsto que sobre esa hora Pérez Bonavita se retirara de sala e ingresara en su lugar su suplente .

Cuando la legisladora cabildante fue a subirse a su auto, notó que no podía salir, porque detrás había otro vehículo estacionado en el garage que estaba bloqueando el paso.

Esto quedó de manifiesto incluso durante la sesión. Eran las 22:20 cuando el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez tomó la palabra y advirtió que "en paralelo" a la votación estaban tratando de "atender un problema" que se estaba dando en el estacionamiento del anexo del Palacio Legislativo.

Goñi intentó cortarlo, aclarándole que estaban hablando de la Rendición de Cuentas y no de otra cosa.

—No, lo voy a decir señor presidente, porque estas cosas hay que decirlas. Un vehículo del Senado de la República dejó trancado el vehículo de una diputada. ¿Sabe qué? Capaz que puede parecer menor, pero son cosas que pasan y no se pueden permitir.

— Pero estamos en la Rendición de Cuentas —le respondió Goñi, presidente de la Cámara de Representantes.

— Bueno, estamos ¿y qué? ¿No me va a permitir? Quiero dejar constancia, porque después las cosas pasan y no hay responsables. Espero que haya responsabilidades en torno a este tema. Espero que se tomen las medidas del Senado, ya que se está tan preocupado por otras cosas en el Senado, capaz que pueden ocuparse de estos problemas —cerró el legislador para continuar hablando del articulado.

Este jueves, en tanto, el diputado cabildante Perrone dio una rueda de prensa pidiendo "el máximo de las sanciones a los responsables" de este hecho y que "se garantice la libertad de circulación de los legisladores en el Palacio Legislativo".

Agregó que antes de la sesión de este jueves, que iba a comenzar a las 10:00, pidió una reunión de la coordinación de todos los partidos políticos para tratar este tema. "Todos los partidos expresaron la gravedad del hecho. Entienden la situación y tuvimos el respaldo de todos los partidos", detalló.

Perrone dijo que todavía no estaba claro quién o quiénes eran los responsables. "Pero entiendo que las sanciones van a ser graves", adelantó. Este jueves mantendrá una reunión con la presidenta de la Cámara de Senadores, Carolina Cosse, buscando respuestas.

Sobre el episodio en sí (que fue divulgado en primera instancia por el periodista Ignacio Álvarez en sus redes sociales), el legislador cabildante —que comparte un hijo con Pérez Bonavita— sostuvo que se trató de un "tema familiar" por el cual la diputada debía ausentarse.

"Que se impida a un legislador salir del Palacio Legislativo la verdad que es gravísimo. No sé cuándo ocurrió una situación de estas. Anoche lo dije, no sé si desde la dictadura hasta ahora había habido un caso como este".

"Acá lo que hay es un hecho grave de cortar la libertad de circulación de los legisladores", subrayó y reclamó a Goñi que no cortara la sesión mientras ocurría este asunto.