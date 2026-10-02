"No estoy haciendo nada malo": Matías Valdez se defendió de las críticas por casa en Palmar entregada en comodato

El músico Matías Valdez publicó un video con su descargo ante la polémica que se generó por el pedido de acceder a una casa en comodato en Palmar , que fue autorizado por la Junta Departamental de Soriano (con votos del Partido Nacional y del Partido Colorado).

Valdez —oriundo de Florida— hizo el pedido de acceder a esta casa en una carta dirigida al intendente blanco Guillermo Besozzi, quien remitió la solicitud a la junta. El comodato es por 15 años a cambio de US$ 5 mil y la realización de un show en esta localidad.

Al fundamentar su solicitud, el cantante dijo que "en repetidas oportunidades" contribuyó "de manera significativa al desarrollo cultural de la zona, participando activamente en eventos, celebraciones populares y actividades comunitarias generando convocatorias masivas, promoción turística, movimiento económico local y fortalecimiento del tejido social".

Junta de Soriano otorgó a Matías Valdez vivienda de complejo de Palmar por 15 años a cambio de US$ 5.000 y realización de un show

Así está hoy la casa que la Junta de Soriano autorizó arrendarle a Matías Valdez por 15 años en Palmar

" No estoy haciendo nada malo . Estoy haciendo algo que hicieron muchas personas con el fin de recuperar esas casas para que sean habitales, (y que) se mantengan. Es un alquiler", argumentó Valdez en el video publicado en Instagram.

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El cantante consideró que en las últimas horas se han dicho "mentiras" y ha faltado "mucha información".

"Una de las cosas que me da mucha verguenza ajena y tristeza es que medios de comunicación que se tildan de profesionales compartan una historia sin informarse sobre el concepto total de esa historia, que usan para perjudicarme sin razón", opinó.

Valdez dijo que estas viviendas de Palmar están "hace muchos años abandonadas". "(Son) casas (a las) que hay que hacerle una reforma muy grande para poder habitarlas. El mismo día que se votó, se votaron otras tres o cuatro más. Esto es totalmente legal, es algo que puede hacer todo el mundo", sostuvo.