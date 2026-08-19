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Segunda convocatoria del programa Procría captó el interés de más de 400 unidades productivas

El MGAP informó el resultado de la segunda convocatoria a interesados a integrarse al programa Procría

19 de agosto de 2026 19:37 hs
Procría: culminó el segundo llamado a productores ganaderos interesados en la asistencia.

Procría: culminó el segundo llamado a productores ganaderos interesados en la asistencia.

Foto: Juan Samuelle

Con la inscripción de más de 400 unidades productivas, concluyó el 10 de agosto la segunda convocatoria a interesados a integrarse al programa Procría, emprendido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se informó a El Observador desde esa Secretaría de Estado.

El programa dispone de un presupuesto global de US$ 18,5 millones financiados por el MGAP, el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Banco Mundial (BM).

El primer llamado, en 2025, permitió incorporar 900 predios de todo el país.

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Programa Procría

Procría brinda asesoramiento a productores y productoras con el objetivo de promover sistemas más rentables, resilientes y ambientalmente responsables, para lo cual se trabaja para mejorar la producción y el ingreso económico, con énfasis en el cuidado del campo natural, los animales y el ambiente.

Los logros de la segunda convocatoria

El Procría (Programa de Innovación para una Ganadería de Cría Sostenible) es una iniciativa interinstitucional con el fin de fortalecer la ganadería de cría familiar, su sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de quienes producen en el campo.

La propuesta acompaña a unidades de producción ganadera a través del apoyo de extensionistas y el trabajo grupal.

A través de este programa, se brinda acompañamiento técnico individual y grupal, a productoras y productores ganaderos de cría, con el objetivo de promover sistemas más rentables, resilientes y ambientalmente responsables.

Para lograrlo se busca mejorar la producción y el ingreso económico, con énfasis en el cuidado del campo natural, los animales y el ambiente.

Es una iniciativa interinstitucional coordinada por el MGAP y el Instituto Plan Agropecuario (IPA). Participan del programa el INC, el BM, el INAC, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la Universidad de la República (UdelaR) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

El programa se desarrollará entre 2025 y 2029, en el marco de uno de los compromisos asumidos por el gobierno nacional para la presente administración: “Generar un programa de asistencia técnica y extensión rural para productores y productoras, familiares y medianos que contribuya al desarrollo de una producción ganadera pastoril más rentable, resiliente y ambientalmente responsable, con foco en la mejora de la eficiencia reproductiva".

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