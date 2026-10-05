Delincuentes robaron US$ 11 mil a un hombre en 21 de setiembre y Ellauri

Un hombre de 65 años que salía de un edificio en 21 de setiembre y José Ellauri , en Punta Carretas , con US$ 11 mil fue rapiñado por delincuentes.

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El robo ocurrió sobre las 15:00 de este lunes, informó Telemundo. Según comunicó la Jefatura de Policía de Montevideo, el dinero estaba dentro de una bolsa.

Al salir del edificio, los delincuentes abordaron al hombre para robarlo. Eran tres: dos de ellos bajaron a cometer el robo y el tercero se quedó en el auto, esperando para huir.

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Durante la rapiña, golpearon a la víctima con la culata de la pistola.

Tras la rapiña, los delincuentes huyeron en un auto hasta Scosería y José Ellauri, donde otro delincuente los esparaba para cambiar de vehículo y continuar la huida.

Iban vestidos con "ropa de trabajo con cintas reflectivas y tapabocas", indicó la Policía, y tenían sus rostros cubiertos con tapabocas.