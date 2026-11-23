La Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo ( ADES ) realizará un paro este miércoles en rechazo al "recorte" de "más de 100 grupos" que prevé la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) para 2027. El sindicato advierte que la medida puede provocar "grupos superpoblados y docentes sin trabajo".

Se trata del tercer paro de noviembre. El primero fue el miércoles 4 ante diversos casos de violencia y el siguiente el pasado jueves por los "recortes de grupos" para 2027.

A través de una publicación en redes sociales, ADES cuestionó que la disminución de la matrícula se utilice como "argumento para suprimir espacios educativos" y reclamó que esa situación se aproveche para "mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje".

Este jueves habrá paro de 24 horas de docentes de Secundaria en Montevideo por "recorte de 65 grupos" previsto para 2027

Castillo anunció que el gobierno se hará cargo de los trabajadores del shopping de Colonia que no accedan a seguro de paro

El sindicato también advirtió que el recorte puede generar "grupos superpoblados y docentes sin trabajo o, como fundamentó el presidente Caggiani, abocados a tareas fuera de las aulas".

El secretario general de Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) —la gremial nacional a la que pertenece ADES—, Emiliano Mandacen, se refirió al tema en rueda de prensa, consignada por Noticias 5, y explicó que uno de los puntos en discusión con las autoridades es la "cantidad de estudiantes por grupo".

"No siempre la paramétrica de 25 o 32 estudiantes se ajusta a la realidad. Capaz que en algunos lugares del país tengo que tener grupos que bajen esa paramétrica a 20, a 15 estudiantes, según el contexto", señaló. Mandacen indicó que las negociaciones continuarán el lunes y martes para intentar alcanzar acuerdos antes del comienzo del próximo año lectivo.

El dirigente también sostuvo que el proceso es importante tanto para los trabajadores como para las familias.

"Es clave para nuestras condiciones de trabajo, pero también para el inicio del curso del año que viene", dijo. Entre otros aspectos, mencionó la necesidad de evitar demoras y dificultades para conseguir cupos: "Que no tengamos retrasos y no tengamos filas interminables en reguladoras de familias que tienen que hacer un sacrificio para encontrar un lugar para sus hijos".

El sindicato cuestiona las alternativas al cierre de grupos

ADES también cuestionó la posibilidad de sustituir los grupos que no se creen por propuestas de extensión del tiempo educativo; este mismo cuestionamiento también había estado en el centro de debate en el paro convocado para el jueves pasado.

"La creación de instrumentos para la extensión del tiempo educativo es tramposa", sostuvo en la publicación en redes sociales, porque, a su entender, no garantiza que los docentes "afectados" por "el recorte de grupos" puedan acceder a esas horas de trabajo.

Por su parte, Mandacen planteó que también debe discutirse qué ocurrirá con las horas docentes de los grupos que no se abran por falta de matrícula. Como alternativa, mencionó la posibilidad de destinarlas a tareas de acompañamiento académico.

"Hay que empezar a discutir claramente las figuras de acompañamiento que deriven de que algunos grupos no se creen por falta de matrícula", expresó. Entre las opciones, mencionó los "acompañamientos académicos específicos de acuerdo a cada asignatura".

Otro de los puntos que preocupa al sindicato es la situación de los cursos nocturnos, a los que asisten personas que trabajan durante el día y estudian por la noche. "Son aquellos trabajadores que de alguna manera durante el día ejercen su rol de trabajador, pero de noche tienen que estudiar para complementar sus estudios o para seguir mejorando en ese proceso", señaló Mandacen.

Por último, ADES reclamó un aumento del presupuesto educativo y pidió que el Parlamento no vuelva a rechazar el planteo de destinar el 6% del PIB a la educación y un 1% adicional a investigación y desarrollo.

"Urge un real incremento presupuestal para la ANEP para contemplar las necesidades, tal como se comprometió en campaña electoral", sostuvo la federación.