Bañados de Carrasco: decreto de protección de humedales impide obra "necesaria" para el megaproyecto urbanístico de Costantini

El proyecto del millonario argentino Eduardo Costantini para urbanizar 228 hectáreas del barrio Bañados de Carrasco recibió en las últimas semanas dos golpes que dificultan su concreción : la decisión de la Intendencia de Montevideo —a raíz de un acuerdo en el Frente Amplio— de postergar al menos por un año la discusión interna y la firma de un decreto del gobierno que declara la protección ambiental del humedal de la zona.

El decreto establece la protección ambiental de 1.485 hectáreas de Montevideo y Canelones. Se trata de un terreno 548 hectáreas más grande que el que se había propuesto en primera instancia, que luego fue quitado de la lista de humedales protegidos sin justificación de parte del ministerio. En este caso, el área protegida es más amplia y genera mayor continuidad —algo que otorga mayores garantías a nivel ambiental—, a diferencia del primer proyecto que consistía de fragmentos del terreno.

El proyecto de urbanización está, en su gran mayoría, fuera del área protegida . Hay fragmentos en el extremo este que están dentro del área protegida , pero en principio no debería ser un inconveniente dado que Bislun —el consorcio desarrollador— ha dicho que allí se prevé crear un parque público que respetaría el ecosistema.

Área protegida de Bañados de Carrasco. A la izquierda, el primer proyecto del Ministerio de Ambiente. A la derecha, el proyecto aprobado por el gobierno

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Sin embargo, hay otra parte del área protegida que impide una obra que los impulsores consideran indispensable: la creación de caminería para unir el sur de la ciudad con el nuevo barrio.

Es que esa zona de Montevideo está “mal conectada” con el sur, en términos del arquitecto y urbanista Federico Berbejillo, que asesora a Bislun. Durante su comparecencia como representante del consorcio en la Junta Departamental el 27 de julio, Berbejillo explicó que “el proyecto necesariamente requiere conexión al sur”.

La obra vial se prevé en dos etapas.

Obras viales previstas por Bislun para la zona de Bañados de Carrasco Crédito: Bislun

La primera de ellas es la conexión de la avenida Punta de Rieles con Servando Gómez, es decir, una ruta que conecte la Cárcel de Punta de Rieles con el asentamiento Santa Eugenia. “Necesariamente se debe hacer: es una obra pública pero que tendrá financiamiento de privados para poder llegar a Camino Servando Gómez”, explicó el arquitecto.

Pero, si se respeta el decreto del gobierno, no será posible. Es que buena parte de ese trayecto implicaría hacer obras de caminería en un área protegida, algo que está explícitamente prohibido.

El proyecto implicaría realizar obras sobre un camino de tierra que pasaría a ser el principal acceso al barrio de las 3.000 familias y, además, crear una calle donde hoy hay árboles y un canal desecado.

Pero no es el único problema para Bislun. La segunda etapa de obras viales también se pisa con el área protegida.

El proyecto prevé “continuar la conexión hasta Avenida a la Playa, que corre todo por el borde del Parque Roosevelt hasta la costa”.

“Entre Servando Gómez y Avenida a la Playa hay una distancia corta. Hay un trayecto corto que requiere un puente sobre el arroyo Carrasco, y luego requiere un trazado que va pegado al borde de Paso Carrasco. Va por arriba de Paso Carrasco norte, digamos, siguiendo el borde, y llega a la punta de Avenida a la Playa”, detalló Berbejillo.

Hoy no existe ningún camino en este lugar. Buena parte del trayecto está dentro del terreno protegido, por lo que la construcción sería contraria a la norma.

¿Qué dice el decreto?

El decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y todos los ministros el 8 de octubre declara a los Bañados de Carrasco como un humedal de importancia ambiental "en consideración a su extensión, ubicación y relevancia ecosistémica".

La norma lo incluye en la lista de otros 37 humedales del país con medidas de protección natural, prioritarios para su conservación.

La protección está detallada en la reglamentación del decreto N° 228/025. En su cuarto artículo se detalla las prohibiciones para las zonas protegidas: “Queda prohibida la desecación y el drenaje, así como otras obras análogas, en aquellos padrones que sean determinados de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. A los efectos de este Decreto, se considerarán obras análogas a la desecación y el drenaje, el relleno, la construcción de canales, caminería, obras de protección frente a inundaciones y todas aquellas actividades que impliquen cambios al régimen hidrológico, que resulten en la pérdida de la vegetación natural de los humedales o en otras afectaciones biológicas, físicas o químicas significativas de los mismos”.

Plan Parcial

Este decreto se suma a otro percance que tiene el proyecto de Bislun: la decisión de la IM de postergar la discusión sobre la recategorización del suelo y priorizar la realización de un Plan Parcial en la zona, que demandará, estimó el intendente Mario Bergara, cerca de un año.

El Plan Parcial es el estudio de un área para determinar su correcto ordenamiento territorial. Podría concluir que este suelo —actualmente rural de interfase— es potencialmente transformable a suburbano —como pretende Bislun— o no.

El Plan Parcial debe ser impulsado por la IM, más allá que pueda contratar una consultora.

La empresa buscaba que se realice un PAI Complementario, otra herramienta de ordenamiento territorial que, directamente, tiene como objetivo recategorizar un suelo que no es transformable para un desarrollo privado.

En ese caso los estudios los realiza y financia el privado, aunque luego debe ser presentado por la IM. Durante la comparecencia del 27 de julio, Berbejillo cuestionó los planes parciales que realiza la intendencia: "Muchos de los planes de las áreas testimoniales salvo el de Ciudad Vieja, que se aprobó en el 2003, tardaron más de 10 años en concretarse".