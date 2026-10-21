Referencia internacional para el promedio de lácteos quedó arriba de US$ 4.000 por tonelada

Las nuevas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional , conocidas este martes, mostraron indicadores positivos , considerando que el precio promedio del conjunto de los productos ascendió 2,5% y que el de la leche en polvo entera subió incluso más al registrar un 4,4% de ascenso .

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Esta mejora sucede a la doble suba registrada en la subasta inicial del mes, de 1,2% tanto para el promedio de los lácteos como para la leche en polvo entera.

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La última baja ocurrió el 15 de setiembre con un 1,1% y a su vez llegó tras cuatro ascensos al hilo, lo que permite, destacaron fuentes del sector, hablar de un escenario con una tendencia de leve firmeza, en un ejercicio anual en el que en 20 subastas solo hubo seis con datos adversos para el precio promedio.

Todos los lácteos y leche en polvo entera

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio ascendió 2,5% y quedó en US$ 4.021 por tonelada, se informó.

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 20 de octubre una suba de 4,4% quedando así el valor en US$ 3.760 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es mayor al valor del cierre de octubre de 2025 cuando estaba en US$ 3.881 y en el caso de la leche en polvo entera el actual también es más alto el actual porque hace un año alcanzó los US$ 3.610 por tonelada.

Leche en polvo de exportación. Foto: Conaprole

Las 20 subastas en GDT durante 2026

+ 2,5% el 20 de octubre / US$ 4.021 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.760)

+ 1,2% el 6 de octubre / US$ 3.928 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.605)

- 1,1% el 22 de setiembre / US$ 3.868 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.565)

+ 0,9% el 1° de setiembre / US$ 3.910 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.585)

+ 2,3% el 18 de agosto / US$ 3.873 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.483)

+ 0,1% el 4 de agosto / US$ 3.778 por tonelada (leche en polvo entera US$ )

+ 1,5% el 21 de julio / US$ 3.815 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.4486)

- 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)

- 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)

- 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).

+ 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).

- 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).

- 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).

+ 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).

+ 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).

+ 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)

+ 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor incremento en las referencias de precios fue en leche en suero de mantequilla en polvo y la baja más notoria fue en el queso cheddar.

En esta subasta participaron 145 postores, que adquirieron en total 42.088 miles de toneladas, un 0,9% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 415, será la primera del mes octubre, el martes 3.

Comercio Global de Lácteos

El Comercio Global de Lácteos (GDT, por sus siglas en inglés) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio. En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales. Los precios de referencia que resultan de las subastas en el mercado de GDT son creíbles y desempeñan un papel importante para permitir que los compradores y vendedores operen con confianza en los mercados lácteos mundiales y regionales.