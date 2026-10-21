Movida gerencial: DBCC tiene un nuevo CEO, un uruguayo liderará el crecimiento de Mendel en Chile y hay cambios en la dirección regional del grupo que controla UCM Falck

Con compañías que operan en Uruguay y ejecutivos uruguayos como protagonistas, durante la última semana el mercado corporativo experimentó cambios en el liderazgo de empresas de transporte, tecnología y servicios de salud.

En este escenario, DBCC Transport nombró a Juan Abad Lázaro como nuevo CEO en Uruguay, el uruguayo Maximiliano Schatz se incorporó a Mendel para liderar el crecimiento en el mercado chileno Chile y Emi Falck, que opera en Uruguay a través de UCM Falck, anunció un cambio en su liderazgo en la región latinoamérica . A nivel internacional la multinacional estadounidense ManpowerGroup, especializada en servicios y soluciones de recursos humanos, anunció la designación de Becky Frankiewicz como nueva CEO , cargo que asumirá en enero de 2027.

En esta nota, repasamos el detrás de escena de estos movimientos gerenciales, las trayectorias de sus protagonistas y los objetivos de su gestión.

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El consorcio y operador ferroviario encargado de transportar la celulosa y los insumos de la planta de UPM en Uruguay anunció el nombramiento de Juan Abad Lázaro como nuevo CEO . El ejecutivo es ingeniero de caminos, canales y puertos y cuenta con una amplia trayectoria internacional en el sector ferroviario. En su desarrollo profesional ha ocupado posiciones de relevancia en compañías vinculadas a fabricantes y operadores ferroviarios como Renfe, Stalder, Caf y Alstom.

“Llego con mucha ilusión y con un gran sentido de la responsabilidad. Veo en DBCC Transport una compañía con un enorme potencial y un equipo muy valioso. Mi objetivo será fortalecer nuestras capacidades, desarrollar el talento de las personas y seguir construyendo una organización de referencia en el sector ferroviario uruguayo”, sostuvo el nuevo CEO de DBCC.

A su vez adelantó que dentro de las prioridades de los primeros meses estará conocer aún mejor la organización, escuchar al equipo y alinearse en una visión compartida de futuro.

“A partir de ahí, nos enfocaremos en reforzar la seguridad, mejorar la eficiencia operativa y desarrollar el talento interno”, cerró.

Un uruguayo se suma a Mendel para liderar su crecimiento en Chile

La plataforma de gestión de gastos y viajes corporativos que combina software, infraestructura financiera e IA en la región, anunció la incorporación del uruguayo Maximiliano Schatz a su equipo. Con más de 15 años de experiencia en banca, tecnología y producto digital en Latinoamérica, el ejecutivo liderará el crecimiento del equipo comercial y la operación chilena como head of sales.

“Mi foco estará en escalar el equipo comercial, fortalecer la relación con nuestros aliados y llevar Mendel a más empresas chilenas que quieren ordenar sus gastos en un solo lugar”, sostuvo.

Durante su trayectoria, el uruguayo pasó por empresas como Uber, donde llevó el growth regional en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, y DiDi, como growth director para Latinoamérica. También fue gerente de segmentos y estrategia en Bci Banca Personas y en MACHBank, el banco digital de Bci, donde asumió como chief commercial officer

Schatz, quien vive en Chile hace 16 años, es ingeniero electrónico por la Universidad ORT de Uruguay y MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez, con formación ejecutiva en London Business School y Reforge.

Grupo que opera en Uruguay anunció cambios en su dirección regional

Emi Falck, compañía internacional de servicios de salud que opera en Uruguay a través de UCM Falck, anunció un cambio en su liderazgo en la región Latinoamérica. A partir de esto Catalina Giraldo, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidenta comercial para Latinoamérica, asumirá la dirección de la región.

La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia, con una amplia trayectoria en el direccionamiento de estrategias comerciales, transformación de canales y crecimiento de negocio en América Latina. Su experiencia profesional abarca los sectores de telecomunicaciones, retail, franquicias y servicios.

En su nuevo rol, será responsable de seguir fortaleciendo el crecimiento, la transformación y el posicionamiento estratégico de la región Latinoamérica dentro de la agenda global de la organización.

“Es un privilegio asumir este rol en un momento tan importante para la región. Latinoamérica tiene un enorme potencial de crecimiento y un equipo excepcional. Mi compromiso es seguir construyendo capacidades, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestra cercanía con los clientes y las comunidades que atendemos”, señaló Giraldo.

Además de Uruguay, la compañía tiene presencia en la región en Colombia, El Salvador, Panamá, y Ecuador.

Movida gerencial internacional: Manpower tiene una nuevo CEO

ManpowerGroup, consultora multinacional de servicios de recursos humanos, anunció en los últimos días que su directorio eligió a Becky Frankiewicz como nueva directora ejecutiva (CEO). Frankiewicz, quien actualmente se desempeña como presidenta y directora de Estrategia, asumirá el cargo el próximo 1.º de enero de 2027.

Por su parte, luego de desempeñarse como CEO desde 2014, Jonas Prising pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo del directorio.

“Esta transición refleja la planificación de sucesión a largo plazo del directorio y reafirma el compromiso de ManpowerGroup con la continuidad del liderazgo y la solidez de su equipo ejecutivo”, dijeron desde la empresa en un comunicado.

La ejecutiva comenzó su carrera en consultoría estratégica en Deloitte y Andersen Consulting, y dio sus primeros pasos profesionales en Procter & Gamble. Antes de ingresar a ManpowerGroup, lideró Quaker Foods Norteamérica, una de las mayores subsidiarias de PepsiCo.

En julio de 2017 se incorporó a ManpowerGroup como presidenta para Norteamérica.

“Al comenzar esta nueva etapa, tenemos una gran oportunidad para acelerar nuestra estrategia, ampliar nuestras capacidades en inteligencia artificial y generar mayor valor a través de nuestro enfoque ‘Las personas primero, lo digital siempre’. Junto con nuestros equipos de todo el mundo, espero contribuir a que nuestros clientes y talentos puedan afrontar la próxima frontera de la transformación del trabajo”, sostuvo Frankiewicz.