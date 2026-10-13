Movida gerencial: The Grand Hotel tiene nuevo gerente, Unilever renueva su liderazgo en el país y Carmen Sanguinetti asume la dirección de Fundación Itaú

En los últimos días The Grand Hotel Punta del Este, Unilever y Fundación Itaú anunciaron cambios en el liderazgo de sus operaciones en Uruguay . Además, a nivel internacional, una multinacional brasileña dedicada a la fabricación y comercialización de productos de belleza tiene nuevo CEO.

En esta nota, repasamos el detrás de estos movimientos gerenciales, las trayectorias de sus protagonistas y los objetivos de su gestión .

The Grand Hotel Punta del Este incorporó a su equipo a Guillermo Masvidal como nuevo gerente . El ejecutivo llega al establecimiento con más de 25 años de experiencia en la industria hotelera y una carrera profesional desarrollada en propiedades de alto perfil, resorts de lujo y hoteles regionales e internacionales.

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A lo largo de su recorrido profesional, Masvidal ocupó posiciones como general manager, hotel manager y director de operaciones de alimentos y bebidas. Su experiencia incluye el trabajo junto a marcas internacionales como Marriott y Wyndham, así como en establecimientos miembros de The Leading Hotels of the World y Relais & Châteaux.

Además, el ejecutivo se formó en hotelería y turismo en EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH).

“Mi estilo de liderazgo se basa en la proximidad con los colaboradores, quienes son los verdaderos protagonistas de la experiencia. Son ellos quienes hacen que la hotelería no sea solo un servicio. Juntos, creamos momentos únicos, generamos emociones y construimos recuerdos que perduran en el tiempo”, señaló Masvidal sobre su nuevo rol.

El nuevo gerente sostuvo que la hotelería implica mucho más que alcanzar determinados estándares de calidad, sino que “también supone comprender qué busca cada huésped, interpretar la identidad del destino en el que se encuentra y cuidar aquellos detalles que pueden transformar una estadía en una experiencia memorable”.

“Con su incorporación, The Grand Hotel Punta del Este suma a su conducción un profesional con un extenso recorrido internacional y experiencia en distintos segmentos de la hotelería, orientada a un público exigente con una gestión basada en la cercanía con los equipos, la excelencia operativa y la construcción de experiencias para sus huéspedes”, dijeron desde la empresa.

Unilever renueva su liderazgo en el país con un nuevo country manager

Unilever anunció que Raúl Arce es el nuevo country manager de la compañía en Uruguay, reemplazando en el cargo a Fernando Barreto, quien asumirá el rol de director comercial en Argentina.

Arce cuenta con 22 años de trayectoria en Unilever, donde ha desempeñado diversos roles en los mercados de Paraguay, Argentina y Chile, vinculados a las áreas de finanzas y ventas. Desde 2022 fue gerente general de Paraguay y entre enero de 2024 y julio de 2026 sumó además la responsabilidad de dirigir el mercado de Unilever en Bolivia.

Además, el ejecutivo es licenciado en administración de empresas e ingeniero comercial.

En el nuevo rol Arce está al frente de las operaciones de Unilever en Uruguay, manteniendo también Paraguay, con el desafío de continuar impulsando el crecimiento de la compañía a través de sus marcas, la innovación y el desarrollo de productos que respondan a las necesidades de los consumidores.

“Después de más de 20 años de recorrer distintos mercados y áreas de Unilever, asumir el liderazgo de la compañía en Uruguay es un desafío muy especial. La experiencia me permitió conocer distintas realidades y entender el valor que tienen las marcas y la innovación para crecer. Mi objetivo es poner ese aprendizaje al servicio de Uruguay y trabajar con ímpetu en el vínculo de nuestras marcas con los consumidores”, adelantó el nuevo country manager.

En esta nueva etapa, desde Unilever adelantaron que estarán enfocados en construir marcas fuertes, capaces de crecer y diferenciarse dentro de categorías muy competitivas, concentrándose en aquellas con mayor potencial para elevar su calidad, relevancia y alcance.

Por otra parte, sostuvieron que la innovación aparece como una pieza central en la estrategia de la compañía, con el foco en el desarrollo de productos superiores, apoyados en la ciencia, la tecnología y el conocimiento del consumidor.

Carmen Sanguinetti asumió la dirección ejecutiva de Fundación Itaú

Fundación Itaú anunció la incorporación de Carmen Sanguinetti como su nueva directora ejecutiva. Licenciada en Administración de Empresas y con una Maestría en Administración Pública, Sanguinetti cuenta con una trayectoria que combina experiencia en el sector público, privado y en organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de su carrera integró organizaciones orientadas al desarrollo social y la innovación, entre ellas Sistema B Uruguay y Socialab Uruguay, y fue consultora senior en Seedco, en Nueva York, donde participó en proyectos de desarrollo de la fuerza laboral, capacitación e inclusión económica.

Además se desempeñó como senadora de la República y formó parte de Grupo Disco en el área de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresarial.

Sanguinetti sucede en el cargo a Lucía Cabanas, quien cerró recientemente su etapa como directora ejecutiva de Fundación Itaú Uruguay, posición que ocupó durante una década.

El objetivo del cambio es dar continuidad y proyección al trabajo que la institución desarrolla desde hace más de tres décadas en Uruguay en las áreas de cultura, educación y formación.

“Con esta incorporación, Fundación Itaú refuerza su compromiso con la promoción de oportunidades de desarrollo para las personas y el fortalecimiento de iniciativas que generan impacto positivo en la sociedad”, dijeron desde la organización.

Movida gerencial internacional: multinacional brasileña dedicada a la fabricación y comercialización de productos de belleza tiene nuevo CEO

Natura, parte del grupo multinacional brasileño de cosméticos Natura &Co, anunció en las últimas semanas una importante transición en su liderazgo ejecutivo. De esta manera, João Paulo Ferreira, quien se desempeñó como CEO de la empresa por los últimos 10 años, dejó su cargo. Mientras que Alessandro Carlucci fue designado por el consejo de administración de la compañía para sucederlo. El ejecutivo se desempeñaba como presidente del consejo y formaba parte de ese órgano desde 2025, con una participación activa en la supervisión de las operaciones. Además, trabajó durante 25 años como ejecutivo de la compañía y anteriormente fue CEO de Natura entre 2005 y 2014.

“Esta transición marca el cierre de una etapa clave de consolidación operativa, durante la cual Natura implementó cambios fundamentales para sentar las bases de su crecimiento futuro”, dijeron desde la empresa en un comunicado.

Por su parte, Carlucci adelantó que en esta nueva etapa, con los fundamentos de Natura firmemente restablecidos en un entorno altamente competitivo, el foco estará puesto en acelerar la ejecución de la estrategia actual.