Torneo Clausura: Defensor Sporting volvió a fijar precios altos para los hinchas de Peñarol que quieran visitar el Franzini

Leandro Umpiérrez contra Geanfranco Rodríguez en el último partido entre Defensor y Peñarol

Defensor Sporting y Peñarol se enfrentarán este domingo a las 20:00 en el estadio Luis Franzini por la fecha 14 del Torneo Clausura, en un encuentro clave para el carbonero en su búsqueda por abrochar el primer lugar de la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

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En las últimas horas Defensor fijó los precios de las entradas para el partido, con condiciones para sus hinchas y nuevamente con precios altos para la parcialidad de Peñarol.

Según informaron distintos medios y confirmó Referí, el violeta puso las entradas visitantes a $ 1.100 para los socios carboneros y $ 1.976 las generales, precios que ya fueron colocados por el club ante el mismo rival en el último partido entre ambos por el Torneo Intermedio. Habrá 2.000 lugares a disposición.

En tanto, el equipo de Punta Carretas también instaurará distintas restricciones para su hinchada a la hora de obtener localidades, que tendrán un costo de $ 600 para las generales, $ 300 para invitados de socios y que serán gratis para los asociados.