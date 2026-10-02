Así fue la arenga de Diego Forlán a sus jugadores de la selección uruguaya; mirá el video de la intimidad del vestuario ante Corea del Sur en el que también hablaron Bentancur y Giménez

La selección uruguaya compartió imágenes de la intimidad del combinado en el partido ante Corea del Sur, en las que se pudo ver al entrenador Diego Forlán arengando a sus jugadores, al igual que Rodrigo Bentancur y José María Giménez, capitanes del equipo.

Bentancur, de quien ya se había visto un video de una charla a sus compañeros antes de salir a la cancha, fue también una de las voces en el vestuario.

“Hoy repetimos lo del otro día. Se hicieron muchas cosas positivas el otro día, muchachos, no nos quedemos solo con lo último”, dijo en referencia al partido previo ante Japón que Uruguay perdió por 3-1 con dos goles en los descuentos.

Diego Forlán en la victoria de Uruguay ante Corea del Sur

“El otro día hicimos un partidazo. Hoy lo repetimos y hacemos el doble, porque en esta situación necesitamos un poquito más , siempre un poquito más”, agregó.

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El video con el tramo de las arengas:

Luego, se escuchó el gritó de un jugador que no se pudo identificar: “Siempre disfrutando banda, que nunca deja de ser un privilegio estar acá, carajo, dale”.

La arenga de Diego Forlán

Después fue el turno de Forlán, quien también se refirió a la situación que llevaba la selección, la que tenía una racha de ocho partidos sin victorias que se cortó al ganarle a Corea del Sur.

“Respetamos al rival, hay que respetarlo. Ahora, nosotros somos Uruguay. Cada uno de ustedes vale lo que vale, estamos en la situación que estamos y vamos a salir”, les dijo el entrenador a sus jugadores.

La arenga de Josema Giménez

Por último, se escuchó lo que dijo Josema Giménez, otro de los capitanes que ha sido suplente en estos dos primeros partidos de Diego Forlán. “Vengan todos”, les pidió, para que se acercaran.

“Siempre sale el sol, siempre, porque trabajas, te esforzás, porque lo queres conseguir”, comenzó en su oratoria.

“Y hoy es el día. Hoy tiene que ser el día, porque va a ser el día de que esto empiece a subir”, agregó. “Les deseo lo mejor y vamos arriba Uruguay, banda”, fue su último aliento, antes de los gritos de sus compañeros.

El video completo:

El vlog de la selección uruguaya: