Preparate Forlán: la caótica conferencia de prensa de Carlo Ancelotti, DT de Brasil, antes de enfrentar a India, próximo rival de Uruguay

El seleccionador de Brasil , Carlo Ancelotti , dio una caótica conferencia de prensa este viernes en India , donde los pentacampeones enfrentarán al combinado local en Calcuta este sábado, en un amistoso previo de los asiáticos antes del que jugarán con Uruguay el próximo martes.

En una sala llena de periodistas y algunos curiosos, el entrenador italiano atendió a los medios.

El momento más problemático fue cuando el técnico de India, Khalid Jamil , se subió al estrado para una foto conjunto junto a Ancelotti.

En ese instante varios fotógrafos se acercaron al escenario, lo que molestó a los que estaban sentados, por lo que hubo quejas y mucho barullo.

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El entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán, quien jugó en India, tendrá su conferencia en la previa del partido del martes, a la que asistirá junto a un jugador.

La caótica conferencia de prensa de Carlo Ancelotti en India

Respeto por India

Ancelotti afirmó que su equipo tiene respeto por India antes del primer amistoso internacional de la historia entre ambas selecciones, el sábado en el estadio Salt Lake de Calcuta, escenario en el que el martes jugará Uruguay.

La pentacampeona del mundo Brasil alineará un equipo lleno de estrellas, con Vinicius Junior a la cabeza, frente a un rival que ocupa la posición número 138 del ranking mundial, pero que viene de empatar a un gol con Panamá (nº 44).

"Tenemos respeto por la calidad de la selección india", dijo Ancelotti, de 67 años, a los periodistas en la víspera del partido.

"Lograron un buen empate contra Panamá. Tenemos el máximo respeto por nuestros rivales", insistió.

India nunca se ha clasificado para una fase final de un Mundial y el deporte rey sigue siendo el críquet, pero el fútbol sigue siendo enormemente popular, especialmente en Calcuta y en la ciudad sureña de Kochi.

"El críquet forma parte de su cultura; el fútbol no es el deporte más importante, pero eso no significa que no amen el fútbol", subrayó Ancelotti.

"Estamos contentos de estar aquí y de mostrar nuestra calidad a todos los que tengan la posibilidad de ver el partido, y será una noche fantástica", auguró el veterano técnico del Scratch.

Brasil no contará con Raphinha, que se retiró por una lesión en el muslo durante el segundo partido contra Australia, pero en la convocatoria figuran grandes nombres, además de Vini Jr., como el capitán del Paris Saint-Germain, Marquinhos, y el dúo del Arsenal formado por Gabriel Magalhaes y Bruno Guimarães.

EFE

Brasil llega a este encuentro tras una victoria y un empate frente a Australia en una doble jornada de amistosos, y busca reconstruirse después de su eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial en julio.

"Es cierto que no fuimos capaces de competir lo suficiente en el Mundial", reconoció Ancelotti.

"Fue un periodo difícil para nosotros. Es una motivación para que una nueva generación de jugadores pueda competir al más alto nivel en los próximos años".

El capitán Marquinhos destacó por su parte que jugar en un país que cuenta con muchos seguidores de la Canarinha es una motivación extra.

"India, fuera de Brasil, es uno de los países donde existe el mayor apoyo y base de aficionados para toda la selección", aseguró Marquinhos.

Con base en AFP