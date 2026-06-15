Luis Suárez anunció su presencia en el partido debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita

El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez , anunció a través de un video que estará presente este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami cuando la celeste debute en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita, a la hora 19.00.

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Suárez publicó un video en su cuenta de TikTok, vistiendo una musculosa color negro y anunció que hoy debuta Uruguay.

También dijo que el partido le trae lindos recuerdos ya que en 2018 le marcó un gol a los árabes.

Fue en Rostov, por la segunda fecha del grupo del Mundial de Rusia.

El antecedente de Uruguay ante Arabia Saudita en Copa del Mundo, con gol de Luis Suárez y varios que estarán este lunes en el estreno celeste en el Mundial 2026

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Uruguay venía de ganarle 1-0 a Egipto con gol de José María Giménez de cabeza, tras centro en córner de Carlos Sánchez, mientras que Arabia había caído en el duelo inaugural 5-0 ante Rusia.

El equipo de Óscar Washington Tabárez volvió a ganar 1-0 con nuevo gol de córner. Otra vez lo tiró el Pato Sánchez y tras una mala salida de Mohammed Al Owais, Suárez marcó de zurda el gol del triunfo.

Cuatro años después, Al Owais tuvo una actuación consagratoria y fue elegido como el mejor jugador del encuentro que su equipo le ganó 2-1 a Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Suárez vive actualmente en Miami donde defiende a Inter.

Marcelo Bielsa no lo convocó entre los 26 futbolistas que disputarán este Mundial.

El delantero se había retirado de la selección en setiembre de 2024 tras un empate 0-0 por Eliminatorias contra Paraguay.