Luis Suárez anunció su presencia en el partido debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita

El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, anunció a través de un video que estará presente este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami cuando la celeste debute en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita, a la hora 19.00.
Suárez publicó un video en su cuenta de TikTok, vistiendo una musculosa color negro y anunció que hoy debuta Uruguay.
También dijo que el partido le trae lindos recuerdos ya que en 2018 le marcó un gol a los árabes.
Fue en Rostov, por la segunda fecha del grupo del Mundial de Rusia.
Uruguay venía de ganarle 1-0 a Egipto con gol de José María Giménez de cabeza, tras centro en córner de Carlos Sánchez, mientras que Arabia había caído en el duelo inaugural 5-0 ante Rusia.
El equipo de Óscar Washington Tabárez volvió a ganar 1-0 con nuevo gol de córner. Otra vez lo tiró el Pato Sánchez y tras una mala salida de Mohammed Al Owais, Suárez marcó de zurda el gol del triunfo.
Cuatro años después, Al Owais tuvo una actuación consagratoria y fue elegido como el mejor jugador del encuentro que su equipo le ganó 2-1 a Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
Suárez vive actualmente en Miami donde defiende a Inter.
Marcelo Bielsa no lo convocó entre los 26 futbolistas que disputarán este Mundial.
El delantero se había retirado de la selección en setiembre de 2024 tras un empate 0-0 por Eliminatorias contra Paraguay.