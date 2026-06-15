Chau Mundial 2026: la drástica decisión de la Federación Tunecina con su entrenador Sabri Lamouchi tras la derrota con goleada 5-1 ante Suecia

La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido despedir al técnico Sabri Lamouchi , horas después de que su selección fuese goleada por Suecia 1-5 en el partido de la primera jornada del grupo F que se disputó en Monterrey (México).

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Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos , con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.

Sabri Lamouchi, seleccionador de Túnez, había afirmado el sábado que su equipo tenía la calidad suficiente para pelear de tú a tú ante Suecia, Japón y Países Bajos, sus rivales del grupo F en el Mundial de 2026.

"La presión es muy alta, pero nuestro objetivo es clasificar, tendremos un partido muy difícil ante Suecia , es algo para lo que hemos trabajado mucho; luego buscaremos derrotar a Japón y Países Bajos, soy responsable de hacer creer a mis jugadores de que esto es posible", aseguró el técnico que fue destituido este lunes tras la goleada ante los suecos.

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20260614 JULIO CESAR AGUILAR / AFP Foto por JULIO CESAR AGUILAR / AFP Sweden's forward #17 Viktor Gyokeres adn Tunisia's defender #03 Montassar Talbi fight for the ball during the 2026 World Cup Group F football match between Sweden and Tunisia at the Mon Viktor Gyokeres y Montassar Talbi Foto: Julio César Aguilar/AFP

El estratega había reconocido que el último partido amistoso en el que fueron goleados por Bélgica 5-0 generó dudas, que esperan despejar en su choque ante los suecos.

"Me siento orgulloso de ser el entrenador de Túnez. Hemos tenido muchos cambios, en los últimos amistosos no estuvimos al nivel, pero hay que tomar en cuenta que nuestro equipo es más joven. Intento hacer lo mejor y confío en mis muchachos. Soy responsable de los riesgos que tomo", señaló.

Lamouchi también destacó el nivel de la selección de Suecia. "Empezamos una competencia mundial contra uno de los equipos de más alto nivel en el mundo. Sí, hay diferencias en desempeño, pero estamos preparados, por eso no nos concentramos en el último partido amistoso, estamos concentrados para competir lo mejor que podamos. Hemos hecho muchos avances en poco tiempo", puntualizó.

Goleada de Suecia

Suecia goleó a Túnez 5-1 el domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se convirtió en líder del grupo F del Mundial 2026 luego del empate entre Países Bajos y Japón.

La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari, de ascendencia tunecina, y un tanto conseguido por Mattias Svanberg solo segundos después de haber ingresado de cambio al 84'.

Ayari abrió el marcador al minuto siete y Alexander Isak amplió la ventaja al 30.

Omar Rekik descontó de cabeza por los tunecinos al minuto 43, pero poco después de iniciado el segundo tiempo Suecia aprovechó un error defensivo del capitán africano Ellyes Skhiri y marcó el 3-1 por conducto de Viktor Gyökeres.

Svanberg hizo el cuarto gol al 84' segundos después de entrar a la cancha de cambio y al minuto 90+6 Ayari cerró la goleada.

Oficialmente 50.987 aficionados asistieron al estadio de Monterrey donde algunos fanáticos abuchearon las pausas de rehidratación, criticadas por algunos entrenadores y futbolistas.

En la actividad previa del grupo F Japón y Países Bajos empataron en Dallas 2-2.

Con base en EFE y AFP