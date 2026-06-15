El antecedente de Uruguay ante Arabia Saudita en Copa del Mundo, con gol de Luis Suárez y varios que estarán este lunes en el estreno celeste en el Mundial 2026

La selección uruguaya debuta este lunes (19:00 horas) en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita, un rival con el que tiene un antecedente favorable en Copa de Mundo, además de otros dos partidos amistosos.

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El único antecedente mundialista, y el más reciente, favorece a la celeste y fue en la fase de grupos de Rusia 2018, cuando Uruguay venció a Arabia Saudita por 1-0 con un gol de Luis Suárez el 20 de junio de ese año.

El Pistolero marcó el gol a los 22 minutos en un tiro de esquina en el que la pelota le quedó en el área y definió de zurda.

En aquel equipo jugaron varios futbolistas que hoy siguen en la celeste y estarán a la orden de Marcelo Bielsa este lunes.

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El once que puso Óscar Tabárez aquel día fue con Fernando Muslera; Guillermo Varela, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres; Carlos Sánchez, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Cristian Rodríguez; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Luego entraron Diego Laxalt, Lucas Torreira y Nahitan Nández.

De aquel equipo, este lunes estarán a la orden Fernando Muslera, Guillermo Varela, José María Giménez y Rodrigo Bentancur.

Además, en aquel partido estuvo de suplente Giorgian De Arrascaeta, quien está en el actual plantel de Marcelo Bielsa.

Empate y derrota en amistosos

El historial de Uruguay y Arabia Saudita tiene además dos partidos amistosos.

El primero fue el 27 de marzo de 2022, en Arabia, y tuvo victoria 3-2 para los locales.

Los goles uruguayos fueron anotados por Diego Forlán y Fabián O’Neil.

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La celeste, dirigida por Victor Púa, formó con Fabián Carini, Alejandro Lembo, Damián Rodríguez, Pablo Lima, Gustavo Varela, Fabián O'Neil, Pablo García, Gianni Guigou, Federico Magallanes, Diego Forlán y Álvaro Recoba.

Luego ingresaron Marcelo Romero, Ruben Olivera y Richard Morales; mientras que en el banco quedaron Federico Elduayen, Fernando Fajardo, Sebastián Eguren y Diego Pérez.

El otro amistoso, con empate 1-1 el 10 de octubre de 2014, también fue en condición visitante y el gol celeste fue en contra.

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Uruguay, con Tabárez como DT, jugó con Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, José María Giménez, Emiliano Velázquez y Álvaro Pereira; Mathías Corujo, Egidio Arévalo Ríos, Nicolás Lodeiro; Jonathan Rodríguez, Cristian Rodríguez y Luis Suárez.

Los suplentes fueron Martín Silva, Diego Godín, Gastón Silva, Camilo Mayada, Gastón Ramírez, Diego Arismendi, Giorgian De Arrascaeta, Cristhian Stuani, Diego Rolan y Abel Hernández.