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El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

El equipo titular de Uruguay para el debut ante Arabia Saudita este lunes por el Mundial 2026 y lo que dijo Marcelo Bielsa sobre su sistema táctico

La celeste se estrenará a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami; mirá los once de Marcelo Bielsa

15 de junio de 2026 9:07 hs
Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia

Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia

Foto: AFP

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debuta este lunes en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México frente a Arabia Saudita y con equipo que ya está prácticamente confirmado, a la espera de que se anuncie en la previa del partido.

La celeste se estrenará a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El probable equipo de Uruguay ante Arabia Saudita

Como ya confirmó Referí, el equipo de Uruguay para este lunes estará conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Federico Viñas selección uruguaya Mundial 2026
Federico Viñas en los entrenamientos de la selección previo al Mundial 2026

Federico Viñas en los entrenamientos de la selección previo al Mundial 2026

Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre su sistema táctico

Este domingo Marcelo Bielsa habló en la conferencia de prensa oficial previa al partido y dio detalles de su sistema táctico y pistas del equipo.

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"El equipo siempre se lo doy primero a los jugadores, de todas maneras tengo la sensación de que no necesitan de mi para saber cómo vamos a formar. La confección del equipo siempre responde a dos centrales, dos laterales, un volante de contención, un volante ofensivo, un volante intermedio que acompañe, dos extremos y un '9'", dijo.

Lo que deja a entrever su declaración es que finalmente Viñas jugará como una especie de volante ofensivo por detrás de Darwin Núñez, como entrenó en distintas ocasiones durante la preparación para el Mundial.

20260328 Darwin Núñez saluda a Jordan Henderson al final del partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley
Darwin Núñez saluda a Jordan Henderson al final del partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley

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"La forma en que jugamos, no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión. Tratamos de atacar con mucha gente, más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Son intenciones y después hay que concretarlas. Mucho dependerá de lo que seamos capaces y de la oposición que enfrentemos", explicó Bielsa, que marcó que Arabia "tiene individualidades de peso".

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