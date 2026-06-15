El equipo titular de Uruguay para el debut ante Arabia Saudita este lunes por el Mundial 2026 y lo que dijo Marcelo Bielsa sobre su sistema táctico

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debuta este lunes en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México frente a Arabia Saudita y con equipo que ya está prácticamente confirmado, a la espera de que se anuncie en la previa del partido.

La celeste se estrenará a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Como ya confirmó Referí, el equipo de Uruguay para este lunes estará conformado por: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

Este domingo Marcelo Bielsa habló en la conferencia de prensa oficial previa al partido y dio detalles de su sistema táctico y pistas del equipo.

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"El equipo siempre se lo doy primero a los jugadores, de todas maneras tengo la sensación de que no necesitan de mi para saber cómo vamos a formar. La confección del equipo siempre responde a dos centrales, dos laterales, un volante de contención, un volante ofensivo, un volante intermedio que acompañe, dos extremos y un '9'", dijo.

Lo que deja a entrever su declaración es que finalmente Viñas jugará como una especie de volante ofensivo por detrás de Darwin Núñez, como entrenó en distintas ocasiones durante la preparación para el Mundial.

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"La forma en que jugamos, no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión. Tratamos de atacar con mucha gente, más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Son intenciones y después hay que concretarlas. Mucho dependerá de lo que seamos capaces y de la oposición que enfrentemos", explicó Bielsa, que marcó que Arabia "tiene individualidades de peso".