"Mi sueño y el de ustedes": el mensaje de Federico Valverde a horas del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Federico Valverde , uno de los capitanes de la selección uruguaya , palpitó el debut de la celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, de este lunes a las 19:00 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

El volante envió un mensaje a los hinchas en sus redes sociales.

“3 millones tiramos para el mismo lado. Mi sueño y el de ustedes. Uruguay”, escribió , con un corazón celeste y fotos con la camiseta de la selección con el número 8 que utilizará en este torneo.

Valverde, de 27 años, jugará su segundo mundial tras su estreno en Qatar 2022 y luego de no quedar en la lista para Rusia 2018.

Así se vivió la llegada de la selección uruguaya a Miami, antes del debut en el Mundial 2026 : la espera de los hinchas, los cantos de barra y la decepción final

Crónica de un día de locos para la selección uruguaya en el Mundial 2026: los motivos del atraso de su viaje a Miami, el cansancio de los dirigentes y el comunicado de FIFA

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fede Valverde (@fedevalverde)

En el Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 19:00.

Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 13:00.