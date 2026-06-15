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"Mi sueño y el de ustedes": el mensaje de Federico Valverde a horas del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

El volante celeste envió un mensaje a los hinchas en sus redes sociales

15 de junio de 2026 8:22 hs
Federico Valverde con la 8 de la selección uruguaya

Federico Valverde con la 8 de la selección uruguaya

Federico Valverde, uno de los capitanes de la selección uruguaya, palpitó el debut de la celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, de este lunes a las 19:00 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

El volante envió un mensaje a los hinchas en sus redes sociales.

“3 millones tiramos para el mismo lado. Mi sueño y el de ustedes. Uruguay”, escribió, con un corazón celeste y fotos con la camiseta de la selección con el número 8 que utilizará en este torneo.

Valverde, de 27 años, jugará su segundo mundial tras su estreno en Qatar 2022 y luego de no quedar en la lista para Rusia 2018.

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En el Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 19:00.

Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 13:00.

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