"Mi sueño y el de ustedes": el mensaje de Federico Valverde a horas del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Federico Valverde, uno de los capitanes de la selección uruguaya, palpitó el debut de la celeste en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, de este lunes a las 19:00 ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.
El volante envió un mensaje a los hinchas en sus redes sociales.
“3 millones tiramos para el mismo lado. Mi sueño y el de ustedes. Uruguay”, escribió, con un corazón celeste y fotos con la camiseta de la selección con el número 8 que utilizará en este torneo.
Valverde, de 27 años, jugará su segundo mundial tras su estreno en Qatar 2022 y luego de no quedar en la lista para Rusia 2018.
En el Hard Rock, Uruguay se estrenará en la Copa del Mundo 2026 frente a su par de Arabia Saudí en partido del Grupo H que se jugará este lunes a partir de las 19:00.
Las otras dos integrantes del grupo son España y Cabo Verde, que se medirán el mismo lunes a las 13:00.