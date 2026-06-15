Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

La marca que busca Marcelo Bielsa con la selección uruguaya en el Mundial 2026 y que hasta ahora no pudo conseguir en sus dos Copas del Mundo con Argentina y Chile

El entrenador de los celestes quiere romper con una racha extraña que no pudo ni con Argentina, ni con Chile

15 de junio de 2026 14:59 hs
Marcelo Bielsa en Uruguay vs México

Marcelo Bielsa en Uruguay vs México

Foto: EFE

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa debutará este lunes a la hora 19 en el Hard Rock Stadium ante Arabia Saudita en el Mundial 2026 en un partido que genera mucha expectativa. Por su parte, el entrenador buscará una marca que nunca pudo conseguir en sus dos Copas del Mundo dirigidas hasta ahora con Argentina y Chile.

Los celestes tienen lesionados a Giorgian De Arrascaeta y a Ronald Araujo, quienes no estarán a la orden para este primer encuentro.

El equipo que entrenó durante toda la semana, como informó Referí, fue con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Federico Viñas.

La marca que quiere superar Marcelo Bielsa con la selección uruguaya

Marcelo Bielsa se caracteriza por ir siempre al frente con sus equipos. Los hace jugar con un planteamiento netamente ofensivo, como lo hizo en su primera etapa con la selección uruguaya.

Los tres jugadores que quiere Diego Aguirre para Peñarol y por los que ya hubo contactos

Los tres pilares del sueño de Uruguay en el Mundial 2026: la sensibilidad de Marcelo Bielsa, el pacto de los futbolistas y la confianza del hincha

No obstante, ni en el Mundial de Japón y Corea 2002 con Argentina, ni en el de Sudáfrica 2010 con Chile, consiguió que sus respectivos dirigidos pudieran convertir más de un gol en algún partido.

Con la albiceleste, que había ganado con mucha luz las Eliminatorias liquidando a todos, no pasó de la fase de grupos.

En tanto, con Chile alcanzó los octavos de final, en los que quedó por el camino ante Brasil con una goleada 3-0.

En sus siete partidos dirigidos en esos dos Mundiales, sus equipos anotaron cinco goles en siete encuentros, y nunca más de uno.

Con la selección uruguaya, en este Mundial 2026, Marcelo Bielsa intentará que los celestes puedan conseguir por primera vez bajo su mandato, más de un gol por encuentro, algo que no ha podido conseguir hasta el momento.

Las más leídas

España 0-0 Cabo Verde: sorpresa en el comienzo del grupo de Uruguay con el empate de la roja, una de las candidatas

Mundial 2026 EN VIVO: seguí toda la previa del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en Quedó Picando con los enviados a Miami

Chau Mundial 2026: la drástica decisión de la Federación Tunecina con su entrenador Sabri Lamouchi tras la derrota con goleada 5-1 ante Suecia

Mundial 2026 EN VIVO: el malestar de los jugadores de Panamá con Zlatan Ibrahimovic porque los llamó "bolsa de boxeo"

Temas

selección uruguaya Marcelo Bielsa Mundial 2026 Argentina Chile

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos