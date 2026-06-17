La camiseta de Uruguay es la más elegante del Mundial 2026, según The Washington Post; mirá el ranking de las 11 mejores

La camiseta celeste de la selección uruguaya es la más elegante del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según un ranking que publicó The Washington Post , uno de los diarios más importantes del país norteamericano.

La reportera de moda Ashley Fetters Maloy fue la encargada de hacer la clasificación de las 11 camisetas más lindas de la Copa del Mundo, “basadas únicamente en la estética”, según señaló.

La celeste es la única camiseta de una selección sudamericana que aparece en el ranking .

La camiseta de Uruguay fue elegida como la más elegante por Ashley Fetters Maloy, quien explicó su elección.

El podio definitivo: la audiencia de El Observador eligió la mejor camiseta de Uruguay (y todavía podés votar)

¿Qué se siente al jugar un Mundial? Chengue Morales, Andrés Scotti, Eduardo Acevedo y Jorge Barrios contaron a Referí sus sensaciones y cuáles fueron las mejores camisetas que cambiaron; mirá el video

“Chris Wright de ESPN describió estos uniformes azul celeste como "ultra recatados", y me da rabia no haber dado con esa descripción perfecta. Esta elegante camiseta rinde homenaje a los uniformes de la selección uruguaya de antaño, sobre todo al de los Juegos Olímpicos de 1924, que también consistía en una camiseta azul celeste con cuello blanco”, agregó.

“Además, parece algo que podría usar un príncipe niño o un colegial francés, dos de las poblaciones más elegantes del planeta, sin duda. La original tipografía art déco de los números es una razón más para adorar este uniforme uruguayo, que es a la vez majestuoso y adorable”, señaló.

El ranking de las 11 mejores

En el ranking aparece en el puesto 11 la camiseta verde de Arabia Saudita que utilizó ante Uruguay.

Camiseta de Arabia Saudita Camiseta de Arabia Saudita

Luego, está la segunda equipación de Bélgica, la tercera de Túnez y también la alternativa de Senegal.

Camiseta alternativa de Bélgica Camiseta alternativa de Bélgica

Tercera camiseta de Túnez Tercera camiseta de Túnez

Camiseta de Senegal Camiseta de Senegal

La blanca de Irán ocupa el séptimo puesto, seguida luego por la segunda camiseta de Escocia, la away de Curazao en 5° y la verde de Sudáfrica.

La camiseta de Irán La camiseta de Irán

Camiseta alternativa de Escocia Camiseta alternativa de Escocia

Segunda camiseta de Curazao Segunda camiseta de Curazao

Camiseta verde de Sudáfrica Camiseta verde de Sudáfrica

En el podio aparece en el puesto 3 la camiseta alternativa de España y segunda la tradicional de Alemania, que tendrá cambio de marca el próximo año, dejando su histórico vínculo con Adidas para pasar a lucir Nike.

La camiseta blanca de España La camiseta blanca de España

La camiseta de Alemania La camiseta de Alemania

Y la celeste es la número 1: