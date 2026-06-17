La camiseta de Uruguay es la más elegante del Mundial 2026, según The Washington Post; mirá el ranking de las 11 mejores

La camiseta celeste de la selección uruguaya es la más elegante del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según un ranking que publicó The Washington Post, uno de los diarios más importantes del país norteamericano.
La reportera de moda Ashley Fetters Maloy fue la encargada de hacer la clasificación de las 11 camisetas más lindas de la Copa del Mundo, “basadas únicamente en la estética”, según señaló.
La celeste es la única camiseta de una selección sudamericana que aparece en el ranking.
MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Rodrigo Aguirre #19 and players of Uruguay react after the 1-1 draw in the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo
Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026
Foto: AFP
Puesto número 1 para la camiseta de Uruguay
La camiseta de Uruguay fue elegida como la más elegante por Ashley Fetters Maloy, quien explicó su elección.
“Chris Wright de ESPN describió estos uniformes azul celeste como "ultra recatados", y me da rabia no haber dado con esa descripción perfecta. Esta elegante camiseta rinde homenaje a los uniformes de la selección uruguaya de antaño, sobre todo al de los Juegos Olímpicos de 1924, que también consistía en una camiseta azul celeste con cuello blanco”, agregó.
“Además, parece algo que podría usar un príncipe niño o un colegial francés, dos de las poblaciones más elegantes del planeta, sin duda. La original tipografía art déco de los números es una razón más para adorar este uniforme uruguayo, que es a la vez majestuoso y adorable”, señaló.
El ranking de las 11 mejores
En el ranking aparece en el puesto 11 la camiseta verde de Arabia Saudita que utilizó ante Uruguay.
Camiseta de Arabia Saudita
Camiseta de Arabia Saudita
Luego, está la segunda equipación de Bélgica, la tercera de Túnez y también la alternativa de Senegal.
Camiseta alternativa de Bélgica
Camiseta alternativa de Bélgica
Tercera camiseta de Túnez
Tercera camiseta de Túnez
La blanca de Irán ocupa el séptimo puesto, seguida luego por la segunda camiseta de Escocia, la away de Curazao en 5° y la verde de Sudáfrica.
Camiseta alternativa de Escocia
Camiseta alternativa de Escocia
Segunda camiseta de Curazao
Segunda camiseta de Curazao
Camiseta verde de Sudáfrica
Camiseta verde de Sudáfrica
En el podio aparece en el puesto 3 la camiseta alternativa de España y segunda la tradicional de Alemania, que tendrá cambio de marca el próximo año, dejando su histórico vínculo con Adidas para pasar a lucir Nike.
La camiseta blanca de España
La camiseta blanca de España
Y la celeste es la número 1: