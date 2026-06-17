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La camiseta de Uruguay es la más elegante del Mundial 2026, según The Washington Post; mirá el ranking de las 11 mejores

“Parece algo que podría usar un príncipe niño o un colegial francés, dos de las poblaciones más elegantes del planeta”, dijo la publicación

17 de junio de 2026 12:13 hs
La camiseta de Uruguay

La camiseta de Uruguay

Camiseta de Arabia Saudita

Camiseta de Arabia Saudita

Camiseta alternativa de Bélgica

Camiseta alternativa de Bélgica

Tercera camiseta de Túnez

Tercera camiseta de Túnez

Camiseta de Senegal

Camiseta de Senegal

La camiseta de Irán

La camiseta de Irán

Camiseta alternativa de Escocia

Camiseta alternativa de Escocia

Segunda camiseta de Curazao

Segunda camiseta de Curazao

Camiseta verde de Sudáfrica

Camiseta verde de Sudáfrica

La camiseta blanca de España

La camiseta blanca de España

La camiseta de Alemania

La camiseta de Alemania

La camiseta celeste de la selección uruguaya es la más elegante del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, según un ranking que publicó The Washington Post, uno de los diarios más importantes del país norteamericano.

La reportera de moda Ashley Fetters Maloy fue la encargada de hacer la clasificación de las 11 camisetas más lindas de la Copa del Mundo, “basadas únicamente en la estética”, según señaló.

La celeste es la única camiseta de una selección sudamericana que aparece en el ranking.

MIAMI, FLORIDA - JUNE 15: Rodrigo Aguirre #19 and players of Uruguay react after the 1-1 draw in the FIFA World Cup 2026 Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Miami Stadium on June 15, 2026 in Miami, Florida. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo
Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026

Rodrigo Aguirre tras su debut en el Mundial 2026

Puesto número 1 para la camiseta de Uruguay

La camiseta de Uruguay fue elegida como la más elegante por Ashley Fetters Maloy, quien explicó su elección.

¿Qué se siente al jugar un Mundial? Chengue Morales, Andrés Scotti, Eduardo Acevedo y Jorge Barrios contaron a Referí sus sensaciones y cuáles fueron las mejores camisetas que cambiaron; mirá el video

El podio definitivo: la audiencia de El Observador eligió la mejor camiseta de Uruguay (y todavía podés votar)

“Chris Wright de ESPN describió estos uniformes azul celeste como "ultra recatados", y me da rabia no haber dado con esa descripción perfecta. Esta elegante camiseta rinde homenaje a los uniformes de la selección uruguaya de antaño, sobre todo al de los Juegos Olímpicos de 1924, que también consistía en una camiseta azul celeste con cuello blanco”, agregó.

“Además, parece algo que podría usar un príncipe niño o un colegial francés, dos de las poblaciones más elegantes del planeta, sin duda. La original tipografía art déco de los números es una razón más para adorar este uniforme uruguayo, que es a la vez majestuoso y adorable”, señaló.

El ranking de las 11 mejores

En el ranking aparece en el puesto 11 la camiseta verde de Arabia Saudita que utilizó ante Uruguay.

Camiseta de Arabia Saudita
Camiseta de Arabia Saudita

Camiseta de Arabia Saudita

Luego, está la segunda equipación de Bélgica, la tercera de Túnez y también la alternativa de Senegal.

Camiseta alternativa de Bélgica
Camiseta alternativa de Bélgica

Camiseta alternativa de Bélgica

Tercera camiseta de Túnez
Tercera camiseta de Túnez

Tercera camiseta de Túnez

Camiseta de Senegal
Camiseta de Senegal

Camiseta de Senegal

La blanca de Irán ocupa el séptimo puesto, seguida luego por la segunda camiseta de Escocia, la away de Curazao en 5° y la verde de Sudáfrica.

La camiseta de Irán
La camiseta de Irán

La camiseta de Irán

Camiseta alternativa de Escocia
Camiseta alternativa de Escocia

Camiseta alternativa de Escocia

Segunda camiseta de Curazao
Segunda camiseta de Curazao

Segunda camiseta de Curazao

Camiseta verde de Sudáfrica
Camiseta verde de Sudáfrica

Camiseta verde de Sudáfrica

En el podio aparece en el puesto 3 la camiseta alternativa de España y segunda la tradicional de Alemania, que tendrá cambio de marca el próximo año, dejando su histórico vínculo con Adidas para pasar a lucir Nike.

La camiseta blanca de España
La camiseta blanca de España

La camiseta blanca de España

La camiseta de Alemania
La camiseta de Alemania

La camiseta de Alemania

Y la celeste es la número 1:

La camiseta de Uruguay
La camiseta de Uruguay

La camiseta de Uruguay

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