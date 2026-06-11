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El podio definitivo: la audiencia de El Observador eligió la mejor camiseta de Uruguay (y todavía podés votar)

Con el motor del Mundial 2026 en marcha, una votación revivió las camisetas más gloriosas de la Celeste. El veredicto de la audiencia premió la historia original y el diseño de los años 70.

11 de junio de 2026 11:58 hs
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¿Qué tiene una camiseta de fútbol que es capaz de congelar el tiempo? Es el grito de un gol que compartimos con nuestros abuelos, la frustración que sufrimos con amigos o el recuerdo exacto de dónde estábamos cuando la pelota infló la red.

Con los motores mundialistas ya en marcha para este 2026, en El Observador decidimos viajar al pasado y proponerle un desafío a nuestra audiencia: elegir la camiseta más linda de Uruguay en la historia de sus mundiales.

A través de una línea del tiempo interactiva en nuestra home, los usuarios pudieron recorrer una línea del tiempo dinámica desde la gloria original de 1930 hasta la que defenderemos este año. La respuesta fue masiva: tras dos semanas de votación, el proyecto cerró con más de 15.000 visitantes que interactuaron con el archivo histórico y dejaron su veredicto.

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Pero el partido todavía no terminó. Si querés defender los colores del año que más te identifica, todavía podés dejar tu voto directamente acá, para que tu camiseta favorita siga sumando puntos en el histórico de la Celeste.

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Los resultados hasta el momento: de la gloria pionera a la sorpresa de los 70

  • 1° Puesto: Uruguay 1930
     La camiseta del debut absoluto y de nuestra primera gloria en el Estadio Centenario se consagró como la más votada por los lectores. Es la camiseta de los orígenes, con la que organizamos el primer Mundial de la historia y le ganamos la final 4-2 a Argentina.

  • 2° Puesto: Alemania Occidental 1974
    La gran sorpresa del ranking. En la cancha fue un torneo flojo en lo deportivo (solo un punto, con derrotas ante Países Bajos y Suecia). Sin embargo, el diseño de los años 70 y la nostalgia demostraron tener un imán irresistible para los fanáticos, logrando un cómodo segundo lugar.

  • 3° Puesto: México 1970
    Aquella campaña histórica, donde la Celeste arañó el podio terminando en el cuarto puesto tras la mítica semifinal contra el Brasil de Pelé, se quedó con el bronce. Además, es una joya porque fue el primer Mundial donde el escudo de la AUF apareció de forma permanente con su formato actual.

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