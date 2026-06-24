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No es China ni Estados Unidos: el país que construye el megaproyecto más grande del mundo

Impulsado desde 2017 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman como parte de la estrategia Vision 2030, su objetivo en diversificar la economía local mediante inversiones en tecnología, turismo, logística, energías renovables e industrias avanzadas.

24 de junio de 2026 15:11 hs
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Arabia Saudita ratificó la continuidad de NEOM, la ciudad futurista que constituye el mayor megaproyecto de construcción del planeta, luego de que surgieran versiones sobre posibles recortes y cancelaciones en distintas etapas de la iniciativa.

La aclaración fue realizada por el Fondo de Inversión Pública (PIF), principal impulsor de la iniciativa, que aseguró que no se canceló ninguna de las obras previstas, aunque reconoció que algunos desarrollos fueron postergados o reorientados para adaptarse a las prioridades actuales de inversión.

Lanzado en 2017 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, NEOM es uno de los pilares de Vision 2030, el programa con el que Arabia Saudita busca diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo. El desarrollo se extiende sobre unos 26.500 kilómetros cuadrados en la costa del mar Rojo, cerca de las fronteras con Jordania y Egipto.

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"No se ha cancelado ningún proyecto en NEOM, pero sí se han pospuesto algunos proyectos porque se reorientó el camino crítico", explicó en abril Yasir al Rumayyan, gobernador del PIF, durante la presentación del nuevo plan quinquenal del fondo soberano saudita.

¿Cómo es NEOM, el megaproyecto más grande del mundo?

NEOM es un conjunto de desarrollos urbanos, industriales y turísticos concebidos para convertir una amplia zona desértica en un polo económico y tecnológico.

Su iniciativa más emblemática es The Line, una ciudad lineal de 170 kilómetros de extensión diseñada para funcionar sin automóviles y conectada mediante transporte de alta velocidad. El proyecto contempla además la construcción de Oxagon, un centro industrial y logístico; Trojena, un complejo turístico de montaña; y varios desarrollos residenciales y hoteleros sobre la costa del mar Rojo.

El Gobierno saudita afirmó que las inversiones permitirán atraer empresas internacionales, generar empleo y posicionar al país como un referente en sectores vinculados a la innovación, la logística, el turismo y las energías renovables.

Durante los últimos meses, distintos informes internacionales señalaron ajustes presupuestarios y cambios en el cronograma de algunas obras. Sin embargo, el Ejecutivo local insiste en que se trata de una reorganización de recursos y no de una reducción de las ambiciones del proyecto.

"Reevaluar y reorientar las inversiones es un proceso continuo y natural", insistió al Rumayyan.

Con una inversión estimada inicial de $500.000 millones de dólares, NEOM continúa siendo considerado el mayor megaproyecto en construcción del mundo, por delante de iniciativas similares desarrolladas en China y Estados Unidos.

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