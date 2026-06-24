No es China ni Estados Unidos: el país que construye el megaproyecto más grande del mundo

Arabia Saudita ratificó la continuidad de NEOM , la ciudad futurista que constituye el mayor megaproyecto de construcción del planeta, luego de que surgieran versiones sobre posibles recortes y cancelaciones en distintas etapas de la iniciativa.

La aclaración fue realizada por el Fondo de Inversión Pública (PIF) , principal impulsor de la iniciativa, que aseguró que no se canceló ninguna de las obras previstas, aunque reconoció que algunos desarrollos fueron postergados o reorientados para adaptarse a las prioridades actuales de inversión.

Lanzado en 2017 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, NEOM es uno de los pilares de Vision 2030 , el programa con el que Arabia Saudita busca diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo. El desarrollo se extiende sobre unos 26.500 kilómetros cuadrados en la costa del mar Rojo, cerca de las fronteras con Jordania y Egipto.

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"No se ha cancelado ningún proyecto en NEOM, pero sí se han pospuesto algunos proyectos porque se reorientó el camino crítico", explicó en abril Yasir al Rumayyan , gobernador del PIF , durante la presentación del nuevo plan quinquenal del fondo soberano saudita.

¿Cómo es NEOM, el megaproyecto más grande del mundo?

Créditos fotográficos: © Planet Labs PBC

NEOM es un conjunto de desarrollos urbanos, industriales y turísticos concebidos para convertir una amplia zona desértica en un polo económico y tecnológico.

Su iniciativa más emblemática es The Line, una ciudad lineal de 170 kilómetros de extensión diseñada para funcionar sin automóviles y conectada mediante transporte de alta velocidad. El proyecto contempla además la construcción de Oxagon, un centro industrial y logístico; Trojena, un complejo turístico de montaña; y varios desarrollos residenciales y hoteleros sobre la costa del mar Rojo.

El Gobierno saudita afirmó que las inversiones permitirán atraer empresas internacionales, generar empleo y posicionar al país como un referente en sectores vinculados a la innovación, la logística, el turismo y las energías renovables.

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Durante los últimos meses, distintos informes internacionales señalaron ajustes presupuestarios y cambios en el cronograma de algunas obras. Sin embargo, el Ejecutivo local insiste en que se trata de una reorganización de recursos y no de una reducción de las ambiciones del proyecto.

"Reevaluar y reorientar las inversiones es un proceso continuo y natural", insistió al Rumayyan.

Con una inversión estimada inicial de $500.000 millones de dólares, NEOM continúa siendo considerado el mayor megaproyecto en construcción del mundo, por delante de iniciativas similares desarrolladas en China y Estados Unidos.