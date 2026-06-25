Este domingo la selección uruguaya empató 2-2 con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Allí estuvo un equipo de El Observador, presente en Estados Unidos para cubrir el minuto a minuto de la copa.
Así se vivió el antes y el después del empate entre la selección uruguaya y Cabo Verde en el Mundial 2026: mirá el tercer vlog de El Observador en Estados Unidos
En los vlogs de El Observador se mostrará todo el detrás de escena del equipo que cubrirá el minuto a minuto del Mundial 2026