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Así se vivió el antes y el después del empate entre la selección uruguaya y Cabo Verde en el Mundial 2026: mirá el tercer vlog de El Observador en Estados Unidos

En los vlogs de El Observador se mostrará todo el detrás de escena del equipo que cubrirá el minuto a minuto del Mundial 2026

25 de junio de 2026 17:35 hs

Este domingo la selección uruguaya empató 2-2 con Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Allí estuvo un equipo de El Observador, presente en Estados Unidos para cubrir el minuto a minuto de la copa.

Con la edición de Juan Martín González y el trabajo de Emiliano Hernández y Joaquín Pisa, este jueves salió el segundo vlog de El Observador, para mostrar todo el detrás de escena del trabajo diario.

González y Hernández están en Miami desde el 10 de junio, mientras que Pisa estuvo en Playa del Carmen, donde concentrará la selección uruguaya durante el Mundial 2026, y el día previo al primer partido de la celeste llegó a Estados Unidos, para tener a todo el equipo uruguayo unido.

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En este tercer blog se puede ver cómo vivió el equipo la previa del partido, algunos detalles del Hard Rock y del encuentro, y la decepción por el empate.

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