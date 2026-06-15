Este lunes la selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, desde hace varios días un equipo de El Observador está presente en Estados Unidos y México, donde la celeste concentrará durante el torneo, para cubrir el minuto a minuto de la copa.
Así se vivió el arranque del Mundial 2026: mirá el primer vlog de El Observador en Estados Unidos y México
En los vlogs de El Observador se mostrará todo el detrás de escena del equipo que cubrirá el minuto a minuto del Mundial 2026