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Así se vivió el arranque del Mundial 2026: mirá el primer vlog de El Observador en Estados Unidos y México

En los vlogs de El Observador se mostrará todo el detrás de escena del equipo que cubrirá el minuto a minuto del Mundial 2026

15 de junio de 2026 12:00 hs
Embed - EL OBSERVADOR LLEGÓ AL MUNDIAL 2026 | Vlog #1

Este lunes la selección uruguaya debutará en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, a las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, desde hace varios días un equipo de El Observador está presente en Estados Unidos y México, donde la celeste concentrará durante el torneo, para cubrir el minuto a minuto de la copa.

Con la edición de Juan Martín González y el trabajo de Emiliano Hernández y Joaquín Pisa, este lunes también salió el primer vlog de El Observador, para mostrar todo el detrás de escena del trabajo diario.

González y Hernández comenzaron su cobertura en Miami, donde Uruguay jugará sus primeros dos partidos. Visitaron la Fan Fest de FIFA, recorrieron varios puntos de la ciudad y estuvieron en fiestas de uruguayos.

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Pisa, en tanto, estuvo hasta el 14 de junio en Playa del Carmen, cubriendo la concentración de la selección uruguaya.

Aquí podés ver el primer vlog de El Observador en el Mundial 2026:

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