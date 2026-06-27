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Panamá vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: el cuadro inglés, en busca de asegurar el primer puesto

Seguí EN VIVO el partido entre Panamá vs Inglaterra, en el marco de la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026

27 de junio 2026 - 17:24hs
Hinchas Inglaterra
EFE

EN VIVO

Inglaterra y Panamá se ven las caras por la tercera fecha del grupo L del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York, en donde el elenco dirigido por Thomas Tuchel buscará asegurarse la primera posición de su zona ante un rival ya eliminado. El partido comenzará a las 18:00 horas.

Seguí en vivo las estadísticas del partido:

Panamá vs Inglaterra en vivo

Las posiciones del grupo L del Mundial 2026

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Acá empieza la cobertura del partido entre Panamá e Inglaterra por el Mundial 2026.

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