Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

La última gran locura de Marcelo Bielsa en su despedida de la selección uruguaya que recorre el mundo: se molestó en cancha con los periodistas en la nota final; mirá el video

El Mundial 2026 fue el corolario del contrato del director técnico de Uruguay con el adiós de la Copa del Mundo

27 de junio de 2026 0:28 hs

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se despidió de la misma ya que venció su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras la eliminación del Mundial 2026, con la derrota ante España 1-0 de este viernes y en el final, se molestó con los periodistas que le hacían la nota obligatoria de la FIFA para la televisión.

Fiel a su estilo, Bielsa le dio cabida a su apodo, El Loco, ya que al final del compromiso, tuvo una de las suyas cuando menos se esperaba.

La reacción de Marcelo Bielsa que recorre el mundo

Marcelo Bielsa tuvo una reacción extemporánea y explotó en un momento de calentura.

El último acto de Marcelo Bielsa: "Muslera pidió el cambio", "deberíamos haber conseguido 7 puntos y en tres años, no le dejé nada al fútbol uruguayo"

Un baño de realidad de un espejismo que terminó en frustración, con otra eliminación de Uruguay en fase de grupos de un Mundial y que quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde

Cuando vio que los periodistas de la televisión demoraban en hacerle las preguntas de rigor que impone la FIFA al término de cada partido, cambió su semblante y comenzó a los gritos.

"¡Dale de una vez!", le gritó al productor detrás de cámaras mientras esperaba por brindar una nota que duró menos de 35 segundos.

Y tras respuestas mínimas para cumplir con el protocolo, se retiró hacia el vestuario muy molesto.

Las más leídas

Uruguay vs España: así se vivió el minuto a minuto de la previa del día decisivo de la celeste en el Mundial 2026

Uruguay 0-1 España: en una noche triste, otro error de Muslera y una dura derrota, la selección fracasó en el Mundial 2026 y fue eliminada

Mundial 2026: la charla entre los jugadores de la selección uruguaya y Marcelo Bielsa que mostró una molestia del plantel de cara al partido clave contra España

¿Qué necesita Uruguay para clasificar? Qué alentar en cada partido y la calculadora celeste para hacer los números

Temas

selección uruguaya Marcelo Bielsa Uruguay FIFA AUF Fernando Muslera España Copa del Mundo

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos