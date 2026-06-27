El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se despidió de la misma ya que venció su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras la eliminación del Mundial 2026, con la derrota ante España 1-0 de este viernes y en el final, se molestó con los periodistas que le hacían la nota obligatoria de la FIFA para la televisión.
La última gran locura de Marcelo Bielsa en su despedida de la selección uruguaya que recorre el mundo: se molestó en cancha con los periodistas en la nota final; mirá el video
El Mundial 2026 fue el corolario del contrato del director técnico de Uruguay con el adiós de la Copa del Mundo