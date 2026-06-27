La última gran locura de Marcelo Bielsa en su despedida de la selección uruguaya que recorre el mundo: se molestó en cancha con los periodistas en la nota final; mirá el video

El director técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, se despidió de la misma ya que venció su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras la eliminación del Mundial 2026, con la derrota ante España 1-0 de este viernes y en el final, se molestó con los periodistas que le hacían la nota obligatoria de la FIFA para la televisión.

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Fiel a su estilo, Bielsa le dio cabida a su apodo, El Loco, ya que al final del compromiso, tuvo una de las suyas cuando menos se esperaba.

Marcelo Bielsa tuvo una reacción extemporánea y explotó en un momento de calentura.

Un baño de realidad de un espejismo que terminó en frustración, con otra eliminación de Uruguay en fase de grupos de un Mundial y que quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde

El último acto de Marcelo Bielsa: "Muslera pidió el cambio", "deberíamos haber conseguido 7 puntos y en tres años, no le dejé nada al fútbol uruguayo"

Cuando vio que los periodistas de la televisión demoraban en hacerle las preguntas de rigor que impone la FIFA al término de cada partido, cambió su semblante y comenzó a los gritos.

"¡Dale de una vez!", le gritó al productor detrás de cámaras mientras esperaba por brindar una nota que duró menos de 35 segundos.

Y tras respuestas mínimas para cumplir con el protocolo, se retiró hacia el vestuario muy molesto.