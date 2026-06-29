Los datos que señalan a Argelia como cliente clave para los lácteos que Uruguay exporta

En el mercado internacional de lácteos , actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale), Uruguay es el mayor proveedor de leche en polvo entera que tiene Argelia -y es a la vez el tercer principal exportador a ese país de manteca- , con base en un análisis del Área de Información y Estudios Económicos del instituto .

El trabajo, realizado por las economistas Mercedes Baraibar y Natalia Di Candia, puso el foco esta vez en uno de los principales mercados que son destino de las exportaciones de productos lácteos uruguayos: la República Argelina Democrática y Popular.

Siempre con base en datos del Inale, en lo que va de este año Argelia ha sido el principal destino para leche en polvo entera, Brasil lo fue para leche en polvo descremada y para quesos y en el caso de la manteca el mayor cliente ha sido Arabia Saudita.

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En los primeros cuatro meses del año en curso Argelia invirtió US$ 398 millones en importaciones de lácteos, un 13% menos en comparación con igual periodo del año anterior, con caídas relevantes en los rubros leche en polvo descremada (-49%) y quesos (-53%).

Uruguay: segundo mayor proveedor

Considerando el lapso enero-abril de 2026, los principales proveedores de lácteos a Argelia fueron la Unión Europea (UE) con el 37% del total, seguido por Uruguay con el 25%, Nueva Zelanda con el 19% y Argentina con el 13%, con otros países que le exportan explicando el 6% restante.

Del total de lácteos importados por Argelia, el 50% es leche en polvo entera y en ese rubro lo embarcado desde Uruguay explica el 42% del volumen que demandaron los argelinos, por delante del 34% de Nueva Zelanda y del 22% de Argentina.

En el lapso ya señalado de 2026, con relación al mismo de 2025, Argelia incrementó 8% sus compras de leche en polvo entera.

Exportaciones de lácteos uruguayos

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones de productos lácteos uruguayos fue un 3% superior a la que se registró de enero a mayo de 2025, totalizando US$ 366 millones, informó el Inale.

Los ingresos exclusivamente por leche en polvo entera crecieron 6% totalizando US$ 249 millones a cambio de 68.558 toneladas (+15%).

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (79% del total embarcado) e ingreso (68% del total obtenido).

Los datos de Argelia

La República Argelina Democrática y Popular, en el norte de África, tiene una superficie de 2.381.741 Km2. Es el país más extenso y el noveno más poblado en el continente. Limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger y Malí, al suroeste con Mauritania y al oeste con el territorio no autónomo de Sahara Occidental y con Marruecos. En una tabla de 196 naciones, con 45.973.000 habitantes está en la posición 33, con muy baja densidad, 19 habitantes por km2. Es la economía N° 53 del mundo por volumen de PIB (fuente: datosmacro.com).