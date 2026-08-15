El Atlético de Madrid anunció a Cuti Romero como refuerzo, quién será compañero de Jose María Giménez

El Atlético de Madrid fichó al defensa internacional argentino Cristian Cuti Romero, procedente del Tottenham inglés, en una operación que según la prensa deportiva asciende a 40 millones de euros (46 millones de dólares), y compartirá equipo con el uruguayo José María Giménez.

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"El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Cristian Gabriel 'Cuti' Romero, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031", indicó este sábado en su web el equipo 'colchonero'.

¡Bienvenido, Cristian 'Cuti' Romero!



Acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso del defensa internacional argentino, quien firma por nuestro club hasta 2031.



https://t.co/38a4bw3DBW pic.twitter.com/8yapwP9UBH — Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026 El internacional argentino, ganador del mundial 2022 y perdedor contra España en la final del pasado 19 de julio en Estados Unidos, es el cuarto fichaje del Atlético este verano, después de Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee y Morten Hjulmand.

El jugador, de 28 años, se despidió el viernes del Tottenham después de cinco temporadas en el club londinense, donde fue capitán y disputó 156 partidos.