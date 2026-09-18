Los magnates tecnológicos son los nuevos villanos favoritos del cine: se vienen películas sobre Elon Musk, Sam Altman y Mark Zuckerberg cargadas de polémicas

Los ojos de Hollywood miran a Silicon Valley. En esta época donde las películas biográficas (también conocidas como biopics) sobre músicos, asesinos seriales, estrellas de los medios o políticos son moneda corriente, se suman ahora las obras sobre los magnates tecnológicos que se han convertido en algunas de las figuras más poderosas, influyentes y fascinantes de la sociedad occidental contemporánea.

Lejos de ser retratados como personajes inspiradores o como genios bravos de tratar, como pasó hace no tanto con las películas sobre Steve Jobs (la protagonizada por Ashton Kutcher de 2013, o la considerablemente mejor de 2015 con Michael Fassbender en el rol del CEO de Apple), estos nuevos retratos que desde este octubre y durante los próximos meses llegarán al cine son más parecidas a la propuesta de La red social, el filme de 2010 sobre la creación de Facebook, que además tiene vínculo directo con uno de estos inminentes estrenos.

Los magnates en cuestión, Elon Musk, Sam Altman y Mark Zuckerberg, son planteados por estas películas como los nuevos villanos de este mundo moderno , con el foco puesto en como a través de sus empresas, productos e ideas han moldeado la sociedad actual, a través de los desarrollos en inteligencia artificial, el uso de las plataformas de las que son responsables, o de su influencia política.

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Este 22 de octubre llega a los cines uruguayos El poder de la red , que puede definirse como secuela de La red social, aunque el término preferido por sus responsables es el de “pieza complementaria”.

Esta nueva película repite guionista, Aaron Sorkin, que aquí también asume el rol de director en lugar de David Fincher. Sorkin, célebre por sus guiones cargados de diálogo, se meterá acá con las filtraciones a la prensa hechas en 2021 por empleados de Facebook (todavía la empresa no había cambiado su nombre a Meta, un cambio que vino después del escándalo que narra la película) que demostraron que la plataforma permitía su uso para difundir mensajes violentos y de agitación política, así como información falsa.

Las filtraciones también resaltaron que Facebook exponía a usuarios jóvenes y adolescentes a contenido que los llevaba a padecer trastornos de alimentación y a autolesionarse. Tanto este contenido como el de corte político era favorecido por los algoritmos de la plataforma con tal de generar que los usuarios permanecieran más tiempo allí y por lo tanto, mayores ganancias económicas para la empresa.

La película repasará el proceso de publicación de las investigaciones periodísticas derivadas de esos datos, con Jeremy Allen White (protagonista de El Oso) en el rol del reportero encargado del trabajo. El otro foco del relato será el posterior juicio que enfrentó Mark Zuckerberg y sus declaraciones ante el Congreso estadounidense por estos casos.

Para El poder de la red será el actor Jeremy Strong, conocido por su trabajo como el patético millonario Kendall Roy en la serie Succession, el que se meta en el traje de Zuckerberg, tomando la posta de Jesse Eisenberg en Red social.

Cuatro horas con Elon Musk

Durante el reciente Festival de Cine de Venecia, uno de los principales del calendario cinematográfico actual se estrenó Musk, un documental que como su nombre hace patente, se mete con el magnate sudafricano-estadounidense responsable de X, Tesla, SpaceX y demás empresas tecnológicas.

La película, que tendrá su estreno en la plataforma HBO Max en las próximas semanas (en principio solo en Estados Unidos) es un relato de casi cuatro horas sobre su trayectoria, sus vínculos personales y su relación con la política, en particular su influencia y sus vínculos con la derecha del espectro. Según las reseñas del filme, el documental lo acusa, por ejemplo, de haber recopilado datos de políticos y figuras del Partido Demócrata durante su etapa como integrante del gabinete de Donald Trump para usarlo contra ellos en las próximas elecciones.

Una de las premisas de su director, Alex Gibney, es que Musk ha tomado algunos intereses personales y los ha hecho pasar como preocupaciones de la humanidad entera para hacerlos avanzar en la agenda. Lejos de ser una biografía autorizada, Gibney y su película son notoriamente críticos de la figura de Musk, con el que se llegaron a tratar mutuamente de “imbécil” a través de X.

Musk definió al documental, en el que declaran empleados, colaboradores, una de sus exesposas y la influencer/analista política Ashley St. Clair, con la que el magnate tuvo un hijo y con la que ahora está en una batalla legal por la custodia, como una “hit piece” (un ataque personal), y uno de sus abogados anunció que denunciará penalmente a Gibney.

Además, este jueves el medio The Hollywood Reporter publicó que Universal, dueña de los derechos de distribución de la película a nivel internacional, no ha comunicado sus planes de estreno y evalúa dejar el proyecto a pesar de haber invertido millones de dólares en él, para no ofender al gobierno de Trump, con el que las empresas son celosas de su vínculo para evitar que el mandatario bloquee sus negocios.

No salió pero igual se puso a la venta

Así como Universal maneja deshacerse del documental de Musk, algo similar le ocurrió a otra película, solo que en su caso llegó a concretarse la decisión del estudio.

Se trata de Artificial, dirigida por el italiano Luca Guadagnino (Llámame por tu nombre), que pone a Andrew Garfield en el rol de Sam Altman, CEO de la empresa tecnológica OpenAI, creadora de ChatGPT.

Originalmente producida por Amazon, la empresa de Jeff Bezos anunció que se desprendería del proyecto (que para ese momento ya estaba filmado), por su disconformidad con el retrato que la película hace de Altman y de Elon Musk, que aparece también como personaje en esta historia, dado su rol en la fundación de OpenAI.

Aunque no lo especificaron en su anuncio, detrás de la decisión de Amazon también hay un acuerdo por US$ 50.000 millones firmado con la compañía de Altman.

Artificial, de todas formas, cayó de pie. Amazon la puso a la venta y fue adquirida por Neon, el estudio independiente que se ha convertido en los últimos años en amo y señor de los premios Oscar. La película se estrenará en diciembre en Estados Unidos, con la expectativa de ser parte de la próxima temporada de premios.

En cuanto a su trama, Artificial se centra en el despido y posterior recontratación de Altman como CEO de OpenAI en 2023, y su rol en el desarrollo de la empresa de inteligencia artificial.